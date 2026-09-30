एमपी: मंत्री उदय प्रताप सिंह बोले-राहुल गांधी की राजनीति 30 साल पीछे चल रही, 26 की उम्र वाला काम 57 में कर रहे

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मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बालाघाट दौरे को लेकर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजनीति में करीब 30 साल की देरी से चल रहे हैं। जो काम एक युवा राजनेता को 25 से 28 वर्ष की उम्र में करना चाहिए, वह राहुल गांधी 56-57 वर्ष की उम्र में कर रहे हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हर काम विलंब से करते हैं और बालाघाट की मौजूदा परिस्थितियों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। 30 सितंबर को मीडिया से बातचीत में उदय प्रताप सिंह ने कहा कि वह राहुल गांधी के बारे में कम बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार राहुल गांधी के राजनीतिक कामकाज में समय का तालमेल नहीं दिखाई देता। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जब बोलने का समय होता है तो कांग्रेस के नेता नहीं बोलते और जब कुछ करने का समय आता है तो वे पीछे हट जाते हैं।