Lucknow News: कैनवास के रंगों में दिखी कल्पना की दुनिया
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:04 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:04 AM IST
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लखनऊ। साइनेस इंटरनेशनल गैलरी की ओर से शनिवार को सुशांत गोल्फ सिटी में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में पांच समकालीन कलाकारों की 30 कलाकृतियां शामिल हैं। इनमें कैनवास पर एक्रेलिक और ऑयल पेंटिंग्स प्रमुख है। समकालीन कलाकारों में वडोदरा के अमरनाथ शर्मा और अमितेश वर्मा, दिल्ली के संबित पांडा, उमा शंकर पाठक और शत्रुसोवन बंदरूई शामिल हैं। अध्यक्षता वरिष्ठ वास्तुकार अशेष श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम में उद्यमी सर्वेश गोयल, वास्तुकार सविता अग्रवाल, पद्मभूषण पूर्णिमा वर्मन और भगवती पंत आदि मौजूद रहे।
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