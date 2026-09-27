Lucknow News: बारिश के बीच परंपरा और आस्था का दिखा संगम

विज्ञापन

समापन की घोषणा आश्रम के साईं मोहन लाल और साईं हरीश लाल ने की। आश्रम के सेवादार ओमप्रकाश ओमी ने बताया कि महोत्सव में देशभर के सिंधी संतों के साथ सामाजिक-राजनीतिक प्रतिनिधि, लेखक, साहित्यकार और पत्रकार शामिल हुए। संत आसूदाराम सेवा समिति के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार पंजवानी ने भी विभिन्न प्रांतों से आए समाज के लोगों की सहभागिता की जानकारी दी। सिंधी काउंसिल आफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र खत्री ने कहा कि इस बार युवाओं की भागीदारी सराहनीय है। महोत्सव में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव और प्रदेश की राजनीति को लेकर भी युवाओं के बीच चर्चा हुई। साईं मोहन लाल ने कहा कि समाज को धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा एकजुट रहना होगा। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़कर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लेना चाहिए।महोत्सव में देशभर से सिंधी संत जुटेरायपुर शदाणी दरबार से आए साई उदय लाल ने कहा कि संतों का जीवन मानव कल्याण और समाज में एकता का संदेश देता है। हरिद्वार के जुगत राम मिशन से आए डाॅ. स्वामी गंगा दास उदासीन ने कहा कि 1947 के विभाजन के बाद सिंधी समाज खाली हाथ आया, लेकिन मेहनत के बल पर व्यापार और सामाजिक जीवन में आगे बढ़ा। अहमदाबाद के साई जगदीश लाल ने कहा कि सिंधी समाज ने अपनी प्राचीन परंपराओं, तीज-त्योहारों और संतों के उत्सवों को आज भी जीवंत रखा है। अयोध्या से आए महंत गणेश दास ने युवाओं की बड़ी भागीदारी को आयोजन की खास उपलब्धि बताया। उन्होंने साईं मोहन लाल और साईं हरीश लाल को शाल ओढ़ाकर रामायण भेंट की। महोत्सव में मोहन दास लधानी, वीरेंद्र खत्री, विवेक लधानी, भगवान दास, नानक चंद लखमानी, लालचंद खटवानी, राजेश अंदानी, दर्पण लखमानी, सतेंद्र भवनानी, सतीश अठवानी, अजीत जोगी, तरुन संगवानी, अशोक चांदवानी, डा. अनिल चंदानी, संजय वलेचा, हरीश मलानी, प्रीतम वलेचा, बलदेव और चंदन सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।