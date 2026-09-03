घर घर राधा-कान्हा: मेट्रो स्टेशन पर सजा दरबार, नन्हें राधा-कृष्ण ने नटखट अदाओं से मनमोहा, तस्वीरें

1 of 12 घर घर राधा-कान्हा - फोटो : amar ujala

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अमर उजाला और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में अभिभावक अपने बच्चों को राधा और कृष्ण के रूप में तैयार कर पहुंचे।



इस अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और अपनी नटखट अदाओं से मनमोह लिया। आगे देखें तस्वीरें



अमर उजाला और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में अभिभावक अपने बच्चों को राधा और कृष्ण के रूप में तैयार कर पहुंचे।इस अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और अपनी नटखट अदाओं से मनमोह लिया। कृष्ण जन्माष्टमी के उल्लास के बीच हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर बृहस्पतिवार को 'घर घर राधा-कान्हा' आयोजन में बृहस्पतिवार को नन्हे-मुन्ने बच्चे भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी के रूप में नजर आए।

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घर घर राधा-कान्हा

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घर घर राधा-कान्हा कार्यक्रम में अभिभावक भी काफी उत्साहित नजर आए।

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श्रीराधारानी के रूप में एक बच्ची।

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घर घर राधा-कान्हा में अपने बच्चों के साथ पहुंचे अभिभावक।