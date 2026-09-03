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घर घर राधा-कान्हा: मेट्रो स्टेशन पर सजा दरबार, नन्हें राधा-कृष्ण ने नटखट अदाओं से मनमोहा, तस्वीरें

Thu, 03 Sep 2026 03:15 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 03 Sep 2026 03:15 PM IST
सार

कृष्ण जन्माष्टमी के उल्लास के बीच हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर बृहस्पतिवार को 'घर घर राधा-कान्हा' आयोजन में बृहस्पतिवार को नन्हे-मुन्ने बच्चे भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी के रूप में नजर आए।

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Pics of Ghar Ghar Radha Kanha by Amar Ujala Lucknow.
घर घर राधा-कान्हा - फोटो : amar ujala
कृष्ण जन्माष्टमी के उल्लास के बीच हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर बृहस्पतिवार को 'घर घर राधा-कान्हा' आयोजन में बृहस्पतिवार को नन्हे-मुन्ने बच्चे भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी के रूप में नजर आए।


अमर उजाला और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में अभिभावक अपने बच्चों को राधा और कृष्ण के रूप में तैयार कर पहुंचे।

इस अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और अपनी नटखट अदाओं से मनमोह लिया। आगे देखें तस्वीरें

Pics of Ghar Ghar Radha Kanha by Amar Ujala Lucknow.
- फोटो : amar ujala
घर घर राधा-कान्हा

Pics of Ghar Ghar Radha Kanha by Amar Ujala Lucknow.
- फोटो : amar ujala
घर घर राधा-कान्हा कार्यक्रम में अभिभावक भी काफी उत्साहित नजर आए।

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Pics of Ghar Ghar Radha Kanha by Amar Ujala Lucknow.
- फोटो : amar ujala
श्रीराधारानी के रूप में एक बच्ची।
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- फोटो : amar ujala
घर घर राधा-कान्हा में अपने बच्चों के साथ पहुंचे अभिभावक।
अगली फोटो गैलरी देखें
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