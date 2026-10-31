मौसम अपडेट: यूपी में आज से कमजोर पड़ेगा 'अर्नब तूफान' का असर, तीन दिन में 7 डिग्री तक चढ़ेगा पारा

1 of 6 आज से कमजोर पड़ेगा 'अर्नब तूफान' का असर - फोटो : अमर उजाला

उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अर्नब तूफान और पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार से कमजोर होगा। इसके साथ ही बारिश थमेगी और मौसम साफ होने लगेगा। अगले तीन दिनों में दिन के तापमान में पांच से सात डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है।



इससे पहले शुक्रवार को भी अर्नब तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहा। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल व तराई तक रुक-रुक कर बारिश हुई। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। ज्यादातर जिलों में दिनभर बादल छाए रहने से धूप नहीं निकली और तापमान में भारी गिरावट के चलते ठंड का एहसास बना रहा।

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2 of 6 गरज-चमक के साथ हुई बारिश - फोटो : अमर उजाला

पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा बरसे बादल शुक्रवार को प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बारिश का ज्यादा असर देखने को मिला। बिजनौर में सर्वाधिक 99 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बागपत में 88 और मुजफ्फरनगर में 72.1 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी में 41.2, सोनभद्र में 41 और मऊ में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तराई और पूर्वांचल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई।



3 of 6 चक्रवाती तूफान अर्नब - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

10 जिलों में सामान्य से 9 से 10 डिग्री नीचे रहा पारा बारिश और तेज हवाओं का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया। प्रदेश के करीब दस जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नौ से दस डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच गया। मुजफ्फरनगर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से नौ डिग्री कम था। वहीं, नजीबाबाद में न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा।



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4 of 6 चक्रवाती तूफान अर्नब - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, शनिवार से प्रदेश में अर्नब तूफान का असर कमजोर पड़ने लगेगा। इसके साथ बारिश का दौर थमेगा और धीरे-धीरे मौसम साफ होने की संभावना है। बादल और बारिश कम होने से अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में पांच से सात डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट आने का अनुमान है। ऐसे में दिन में गर्मी बढ़ेगी, जबकि रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहेंगी।



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5 of 6 सीएम योगी आदित्यनाथ - फोटो : संवाद