Raksha Bandhan Travel Ideas : रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते, बचपन की यादों और साथ बिताए खूबसूरत पलों का उत्सव है। लेकिन बड़े होने के साथ जिंदगी इतनी व्यस्त हो जाती है कि कभी-कभी राखी का त्योहार भी वीडियो कॉल, कुछ मैसेज और ऑनलाइन गिफ्ट तक सिमटकर रह जाता है। ऐसे में इस बार क्यों न राखी के मौके को थोड़ा अलग बनाया जाए? रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को है, इसलिए कई लोगों के लिए यह एक छोटे वीकेंड गेटअवे का अच्छा मौका हो सकता है।





अगर भाई-बहन अलग-अलग शहरों में रहते हैं या लंबे समय से साथ कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो इस बार महंगे गिफ्ट की जगह एक छोटी ट्रिप प्लान की जा सकती है। खास बात यह है कि हर भाई-बहन की पसंद अलग होती है। किसी को खाना पसंद है, किसी को समुद्र, किसी को आध्यात्मिक जगहें और किसी को बस शहर की भागदौड़ से दूर कुछ शांत पल चाहिए।



तो इस रक्षाबंधन राखी और मिठाई के साथ एक यादगार सफर भी प्लान करिए।