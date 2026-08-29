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नेपाल बाढ़ 2026: नेपाल घूमने निकल रहे हैं तो पहले जान लें हालात, कहां जाना ठीक और कहां खतरा
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:38 PM IST
सार
Nepal Flood Travel Advisory 2026: अगर आपका नेपाल जाने का प्लान पहले से बना है तो यात्रा रद्द करने या तुरंत जाने का फैसला करने से पहले रूट, मौसम, सड़क की स्थिति और स्थानीय प्रशासन की ताजा चेतावनी जरूर देखें।
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नेपाल में बाढ़, कहां जाएं और कहां न जाएं
- फोटो : AI
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Nepal Tourism Places: नेपाल घूमने का प्लान बनाया है और टिकट या होटल भी बुक हो चुका है? तो इस समय सिर्फ खूबसूरत जगहों की लिस्ट बनाना काफी नहीं है। नेपाल में हालिया भीषण फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के बाद कई इलाकों में सड़क संपर्क और यातायात प्रभावित हुआ है।
26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास आई विनाशकारी बाढ़ ने बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान किया और कई सड़कें, पुल तथा दूसरी बुनियादी सुविधाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालात को देखते हुए कई यात्रियों ने अपनी नेपाल यात्रा रद्द या बीच में रोक दी है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नेपाल का हर पर्यटन स्थल इस समय बंद या खतरनाक है। ताजा रिपोर्टों में काठमांडू, पोखरा और नागरकोट जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों में स्थिति फिलहाल अपेक्षाकृत सामान्य बताई गई है। दूसरी ओर रासुवा, भोटे कोशी नदी के आसपास और नेपाल-तिब्बत सीमा से जुड़े इलाकों में यात्रा को लेकर विशेष सावधानी जरूरी है।
ऐसे में अगर आपका नेपाल जाने का प्लान पहले से बना है तो यात्रा रद्द करने या तुरंत जाने का फैसला करने से पहले रूट, मौसम, सड़क की स्थिति और स्थानीय प्रशासन की ताजा चेतावनी जरूर देखें। आइए जानते हैं इस समय नेपाल ट्रिप प्लान करते वक्त किन जगहों और रास्तों को लेकर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए।
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नेपाल में बाढ़, कहां जाएं और कहां न जाएं
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काठमांडू जा रहे हैं तो क्या करें?
काठमांडू नेपाल का सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है।
मौजूदा रिपोर्टों में शहर की स्थिति प्रमुख प्रभावित क्षेत्रों की तुलना में सामान्य बताई गई है।
यहां पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप, स्वयम्भूनाथ और दरबार स्क्वायर जैसे स्थान देखे जा सकते हैं।
राजधानी पहुंचना और राजधानी से सड़क मार्ग से दूसरे इलाकों में निकलना दो अलग बातें हैं।
बाढ़ और भूस्खलन के कारण हाईवे और स्थानीय सड़कों की स्थिति बदल सकती है।
काठमांडू पहुंचने के बाद अगले शहर के लिए निकलने से पहले उसी दिन का रोड अपडेट जरूर लें।
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नेपाल में बाढ़, कहां जाएं और कहां न जाएं
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पोखरा का प्लान है तो पहले कनेक्टिविटी चेक करें
पोखरा भी उन प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है जहां फिलहाल स्थिति अपेक्षाकृत सामान्य बताई गई है।
लेकिन पोखरा तक पहुंचने वाले सड़क मार्ग और आसपास के पहाड़ी रूट मानसून में मौसम के प्रति संवेदनशील रहते हैं।
अगर आपका प्लान पोखरा में कुछ दिन रुकने का है तो होटल और स्थानीय गतिविधियों की स्थिति अलग-अलग जांचें।
खासकर ट्रेकिंग, हाइकिंग, रिवर एक्टिविटी या पहाड़ी इलाकों में जाने से पहले स्थानीय ऑपरेटर और प्रशासन की सलाह को प्राथमिकता दें।
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नेपाल में बाढ़, कहां जाएं और कहां न जाएं
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रासुवा और नेपाल-तिब्बत बॉर्डर वाले इलाकों से फिलहाल दूरी बेहतर
इस समय सबसे ज्यादा सावधानी रासुवा और नेपाल-तिब्बत सीमा से जुड़े प्रभावित क्षेत्रों को लेकर जरूरी है।
हालिया फ्लैश फ्लड ने इस क्षेत्र में सड़क, पुल और दूसरी सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है।
बचाव कार्य जारी हैं और आगे भी बाढ़ का जोखिम बताया गया है।
सामान्य पर्यटन के लिए इन प्रभावित क्षेत्रों की ओर जाना फिलहाल समझदारी नहीं होगी।
खासकर ऐसी जगह जहां स्थानीय प्रशासन ने पहुंच सीमित की हो या सड़क संपर्क बाधित हो, वहां केवल घूमने के उद्देश्य से जाने से बचें।
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नेपाल में बाढ़, कहां जाएं और कहां न जाएं
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अन्नपूर्णा और दूसरे ट्रेकिंग रूट पर जाने से पहले दो बार सोचें
नेपाल की पहचान उसके शानदार ट्रेकिंग रूट्स से भी है, लेकिन इस समय पहाड़ी ट्रेक पर सामान्य मौसम वाली प्लानिंग लागू नहीं की जा सकती।
अन्नपूर्णा क्षेत्र में बाढ़ से कुछ सड़क और ट्रेल प्रभावित होने की रिपोर्ट सामने आई है।
ट्रेकिंग एजेंसियों ने सावधानी बरतने और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है।
इसलिए अगर आपका ट्रिप सिर्फ शहर घूमने का नहीं बल्कि ट्रेकिंग का है।
स्थानीय गाइड, ट्रेकिंग एजेंसी और संबंधित प्रशासन से ताजा स्थिति जाने बिना आगे न बढ़ें।
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