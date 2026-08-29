Nepal Tourism Places: नेपाल घूमने का प्लान बनाया है और टिकट या होटल भी बुक हो चुका है? तो इस समय सिर्फ खूबसूरत जगहों की लिस्ट बनाना काफी नहीं है। नेपाल में हालिया भीषण फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के बाद कई इलाकों में सड़क संपर्क और यातायात प्रभावित हुआ है।





26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास आई विनाशकारी बाढ़ ने बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान किया और कई सड़कें, पुल तथा दूसरी बुनियादी सुविधाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालात को देखते हुए कई यात्रियों ने अपनी नेपाल यात्रा रद्द या बीच में रोक दी है।



लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नेपाल का हर पर्यटन स्थल इस समय बंद या खतरनाक है। ताजा रिपोर्टों में काठमांडू, पोखरा और नागरकोट जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों में स्थिति फिलहाल अपेक्षाकृत सामान्य बताई गई है। दूसरी ओर रासुवा, भोटे कोशी नदी के आसपास और नेपाल-तिब्बत सीमा से जुड़े इलाकों में यात्रा को लेकर विशेष सावधानी जरूरी है।



ऐसे में अगर आपका नेपाल जाने का प्लान पहले से बना है तो यात्रा रद्द करने या तुरंत जाने का फैसला करने से पहले रूट, मौसम, सड़क की स्थिति और स्थानीय प्रशासन की ताजा चेतावनी जरूर देखें। आइए जानते हैं इस समय नेपाल ट्रिप प्लान करते वक्त किन जगहों और रास्तों को लेकर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए।