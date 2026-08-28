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Weekend Getaways: अचानक बन गया ट्रिप का प्लान? वीकेंड पर ये जगहें देंगी पूरा मजा
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:33 PM IST
सार
Weekend Getaways: आज रक्षाबंधन का त्योहार है। ऐसे में बहुत से लोगों की छुट्टी है। कल शनिवार और रविवार है.... ऐसे में अगर आप कहीं घूमने जाना है, तो यहां हम आपको कुछ जगहों के विकल्प देंगे।
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राखी के बाद वीकेंड में घूमने के लिए ये जगहें रहेंगी शानदार
- फोटो : AI
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Weekend Getaways: आज रक्षाबंधन का त्योहार है और कई लोगों के लिए यह छुट्टी परिवार के साथ समय बिताने का मौका लेकर आया है। इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी होने से कई लोग लंबे वीकेंड का फायदा उठाकर घूमने का प्लान बना रहे हैं। अगर आपने भी अचानक कहीं घूमने जाने का मन बना लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां जाएं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
दिल्ली-एनसीआर और आसपास रहने वाले लोगों के लिए ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां कम समय में पहुंचकर वीकेंड को यादगार बनाया जा सकता है। इन जगहों पर दोस्तों, पार्टनर या परिवार के साथ छोटा ट्रिप प्लान किया जा सकता है। आइए जानते हैं वीकेंड के लिए कौन-कौन सी जगहें बेस्ट रहेंगी।
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राखी के बाद वीकेंड में घूमने के लिए ये जगहें रहेंगी शानदार
- फोटो : Adobe stock
1. ऋषिकेश
अगर आप आध्यात्मिक माहौल के साथ एडवेंचर और प्रकृति का मजा लेना चाहते हैं तो ऋषिकेश एक बेहतरीन विकल्प है। गंगा किनारे घूमने, घाटों पर समय बिताने और शाम की आरती देखने के अलावा यहां रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियों का भी आनंद लिया जा सकता है। अचानक बने छोटे ट्रिप के लिए यह जगह काफी लोकप्रिय है।
2. मसूरी
पहाड़ों में घूमने का मन है तो मसूरी का प्लान बनाया जा सकता है। यहां माल रोड पर घूमने के साथ आसपास के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। ठंडे मौसम और पहाड़ी वातावरण की वजह से वीकेंड पर यह कपल्स, दोस्तों और परिवारों के बीच पसंदीदा विकल्प रहता है।
3. नैनीताल
झीलों के शहर नैनीताल में वीकेंड बिताना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। नैनी झील में बोटिंग, माल रोड पर घूमना और आसपास के व्यू प्वाइंट्स पर जाना ट्रिप को खास बना सकता है। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ समय सुकून से बिताना चाहते हैं तो नैनीताल पर विचार कर सकते हैं।
4. लैंसडाउन
अगर आप भीड़भाड़ से दूर शांत जगह तलाश रहे हैं तो लैंसडाउन जा सकते हैं। पहाड़, हरियाली और शांत वातावरण इसे छोटे वीकेंड ब्रेक के लिए खास बनाते हैं। यहां दोस्तों या परिवार के साथ प्रकृति के बीच आराम से समय बिताया जा सकता है।
5. जयपुर
अगर पहाड़ों की बजाय इतिहास, संस्कृति और शाही वास्तुकला देखना पसंद है तो जयपुर का ट्रिप प्लान करें। आमेर किला, सिटी पैलेस, हवा महल और स्थानीय बाजार वीकेंड ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। यहां घूमने के साथ राजस्थानी खान-पान का स्वाद भी लिया जा सकता है।
6. आगरा
कम समय में घूमने के लिए आगरा भी अच्छा विकल्प है। ताजमहल के अलावा आगरा किला और स्थानीय बाजार देखे जा सकते हैं। अगर आपका ट्रिप प्लान आखिरी समय में बना है और आप बहुत दूर नहीं जाना चाहते, तो यह एक आसान विकल्प हो सकता है।
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