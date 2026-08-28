Weekend Getaways: अचानक बन गया ट्रिप का प्लान? वीकेंड पर ये जगहें देंगी पूरा मजा

1 of 2 राखी के बाद वीकेंड में घूमने के लिए ये जगहें रहेंगी शानदार - फोटो : AI

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Weekend Getaways: आज रक्षाबंधन का त्योहार है और कई लोगों के लिए यह छुट्टी परिवार के साथ समय बिताने का मौका लेकर आया है। इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी होने से कई लोग लंबे वीकेंड का फायदा उठाकर घूमने का प्लान बना रहे हैं। अगर आपने भी अचानक कहीं घूमने जाने का मन बना लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां जाएं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।



दिल्ली-एनसीआर और आसपास रहने वाले लोगों के लिए ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां कम समय में पहुंचकर वीकेंड को यादगार बनाया जा सकता है। इन जगहों पर दोस्तों, पार्टनर या परिवार के साथ छोटा ट्रिप प्लान किया जा सकता है। आइए जानते हैं वीकेंड के लिए कौन-कौन सी जगहें बेस्ट रहेंगी।

: आज रक्षाबंधन का त्योहार है और कई लोगों के लिए यह छुट्टी परिवार के साथ समय बिताने का मौका लेकर आया है। इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी होने से कई लोग लंबे वीकेंड का फायदा उठाकर घूमने का प्लान बना रहे हैं। अगर आपने भी अचानक कहीं घूमने जाने का मन बना लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां जाएं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।

2 of 2 राखी के बाद वीकेंड में घूमने के लिए ये जगहें रहेंगी शानदार - फोटो : Adobe stock