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ट्रैवल: सितंबर में घूमने की 7 जगहें, जहां बारिश के बाद दिखेगा सबसे खूबसूरत नजारा

Mon, 31 Aug 2026 06:00 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 31 Aug 2026 06:00 PM IST
सार

September Travel Places: सितंबर में बारिश के बाद भारत के कई हिस्से हरियाली, झरनों, झीलों और पहाड़ों के कारण बेहद खूबसूरत नजर आ सकते हैं। कूर्ग और मुन्नार की हरियाली से लेकर उदयपुर की झीलों और श्रीनगर के शांत नजारों तक, हर तरह के पर्यटकों के लिए विकल्प मौजूद हैं। 

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7 Best Places to Visit in India This September After the Monsoon
सितंबर मे घूमें इन जगहों पर - फोटो : Ai
सितंबर का महीना घूमने के शौकीनों के लिए खास हो सकता है। बारिश के बाद पहाड़ों की हरियाली, झरनों का तेज बहाव, साफ-सुथरी हवा और कई जगहों पर छाई हल्की धुंध यात्रा अनुभव को बेहद खूबसूरत बना देती है। यही वजह है कि मानसून के बाद सितंबर में कई भारतीय डेस्टिनेशन घूमने के लिए लोगों की पसंद बन रहे हैं। 


अगर आप भी सितंबर में छोटी या लंबी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सिर्फ लोकप्रिय जगहों की बजाय ऐसे डेस्टिनेशन चुन सकते हैं जहां बारिश के बाद प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रंग में दिखाई देती है। दक्षिण भारत की हरी-भरी पहाड़ियों से लेकर राजस्थान की झीलों और हिमालयी इलाकों तक कई विकल्प मौजूद हैं।

हालांकि सितंबर पूरे भारत में एक जैसा मौसम नहीं लेकर आता। कुछ इलाकों में बारिश जारी रह सकती है, इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय मौसम पूर्वानुमान और सड़क की स्थिति जरूर जांचें। 

 
7 Best Places to Visit in India This September After the Monsoon
कुर्ग - फोटो : Instagram
कूर्ग, कर्नाटक
  • बारिश के बाद कूर्ग यानी कोडागु की पहाड़ियां हरे रंग की चादर जैसी नजर आती हैं।
  • कॉफी प्लांटेशन, धुंध से ढकी पहाड़ियां और झरने इस जगह को सितंबर की ट्रिप के लिए खास बनाते हैं।
  • अब्बे फाॅल्स और आसपास के प्राकृतिक इलाकों का नजारा बारिश के बाद खास तौर पर आकर्षक हो सकता है। 


मुन्नार, केरल
  • चाय के बागानों और पहाड़ियों के लिए मशहूर मुन्नार सितंबर में हरियाली और हल्की धुंध का खूबसूरत कॉम्बिनेशन पेश कर सकता है।
  • बारिश के बाद चाय के बागानों का रंग और निखर जाता है।
  • अगर आपको प्रकृति, फोटोग्राफी और शांत वातावरण पसंद है, तो मुन्नार अच्छा विकल्प हो सकता है। 
7 Best Places to Visit in India This September After the Monsoon
मेघालय - फोटो : Adobe

मेघालय

  • चेरापूंजी, शिलॉन्ग और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद झरनों और हरे-भरे पहाड़ों का नजारा बेहद आकर्षक हो सकता है।
  • सितंबर में भी बारिश की संभावना बनी रहती है, इसलिए ट्रेक या आउटडोर एक्टिविटी से पहले स्थानीय मौसम अपडेट देखना जरूरी है। 



उदयपुर, राजस्थान

  • बारिश के बाद उदयपुर की झीलों और आसपास की अरावली पहाड़ियों का नजारा काफी खूबसूरत हो सकता है।
  • पिछोला झील, सिटी पैलेस और सज्जनगढ़ जैसे स्थान सितंबर में घूमने के लिए आकर्षक विकल्प हैं।
  • हालिया सितंबर ट्रैवल कवरेज में भी उदयपुर को इस महीने के लिए प्रमुख सांस्कृतिक डेस्टिनेशन में शामिल किया गया है। 
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7 Best Places to Visit in India This September After the Monsoon
पुगा वैली लद्दाख - फोटो : Instagram

लद्दाख

  • अगर आप बारिश से दूर पहाड़ों का अनुभव लेना चाहते हैं तो लद्दाख अलग तरह का विकल्प हो सकता है।
  • सितंबर में यहां के ऊंचाई वाले इलाके, झीलें और पहाड़ी लैंडस्केप बेहद साफ और खूबसूरत नजर आ सकते हैं।
  • हालांकि ऊंचाई वाले रास्तों पर मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए स्थानीय सड़क और वेदर अपडेट्स देखकर ही यात्रा करें। 



श्रीनगर, कश्मीर

  • सितंबर में श्रीनगर की खूबसूरती देखने का अपना अलग अनुभव हो सकता है।
  • डल झील, शिकारा राइड, मुगल गार्डन और आसपास की पहाड़ियों का नजारा ट्रिप को यादगार बना सकता है।
  • सितंबर में यहां घूमने के लिए मौसम कई यात्रियों को अनुकूल लग सकता है, लेकिन यात्रा से पहले स्थानीय स्थिति जरूर जांचें। 
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केरल में प्री वेडिंग शूट - फोटो : Adobe

केरल के बैकवाटर्स

  • अगर पहाड़ों की बजाय पानी और हरियाली पसंद है, तो सितंबर में केरल के बैकवाटर्स को ट्रिप लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।
  • अलप्पुझा और कुमारकोम जैसे इलाकों में हरे-भरे लैंडस्केप और बैकवाटर का शांत माहौल देखने को मिलता है।
  • सितंबर में मानसून का असर कई जगहों पर बना रह सकता है, इसलिए बारिश के अनुसार प्लान बनाना बेहतर रहेगा। 
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