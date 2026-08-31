



अगर आप भी सितंबर में छोटी या लंबी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सिर्फ लोकप्रिय जगहों की बजाय ऐसे डेस्टिनेशन चुन सकते हैं जहां बारिश के बाद प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रंग में दिखाई देती है। दक्षिण भारत की हरी-भरी पहाड़ियों से लेकर राजस्थान की झीलों और हिमालयी इलाकों तक कई विकल्प मौजूद हैं।



हालांकि सितंबर पूरे भारत में एक जैसा मौसम नहीं लेकर आता। कुछ इलाकों में बारिश जारी रह सकती है, इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय मौसम पूर्वानुमान और सड़क की स्थिति जरूर जांचें।





सितंबर का महीना घूमने के शौकीनों के लिए खास हो सकता है। बारिश के बाद पहाड़ों की हरियाली, झरनों का तेज बहाव, साफ-सुथरी हवा और कई जगहों पर छाई हल्की धुंध यात्रा अनुभव को बेहद खूबसूरत बना देती है। यही वजह है कि मानसून के बाद सितंबर में कई भारतीय डेस्टिनेशन घूमने के लिए लोगों की पसंद बन रहे हैं।