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जन्माष्टमी 2026: कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन का है प्लान? मथुरा निकलने से पहले चेक करें ये चीजें
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:12 PM IST
सार
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर मथुरा जाना धार्मिक आस्था के साथ एक खास यात्रा अनुभव भी हो सकता है, लेकिन भीड़ और विशेष व्यवस्थाओं को देखते हुए थोड़ी तैयारी बेहद जरूरी है। 4 सितंबर 2026 के आसपास मथुरा-वृंदावन जाने वाले श्रद्धालुओं को तारीख, मंदिर कार्यक्रम, होटल, परिवहन और सुरक्षा नियम पहले से चेक कर लेने चाहिए।
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मथुरा वृंदावन जा रहे हैं तो रखें इन बातों का ध्यान
- फोटो : AI
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Janmashtami Mathura Trip: अगर इस साल जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ टिकट और होटल बुक करना ही काफी नहीं है। जन्माष्टमी के दौरान मथुरा-वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और मंदिरों में दर्शन का अनुभव सामान्य दिनों से काफी अलग हो सकता है। 2026 में जन्माष्टमी का मुख्य पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा।
मथुरा के साथ वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में भी इस दौरान विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं। ऐसे में अगर आप पहली बार जा रहे हैं, तो यात्रा से पहले रूट, ठहरने की जगह, मंदिरों के विशेष समय, सामान और भीड़ से जुड़ी जरूरी बातों की जानकारी रखना फायदेमंद रहेगा। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर मथुरा जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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janmashtami 2026
- फोटो : AI
जन्माष्टमी की तारीख पहले कन्फर्म करें
2026 में अधिकांश जगहों पर जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी।
हालांकि अलग-अलग परंपराओं और पंचांगों के कारण कुछ जगहों पर 5 सितंबर से जुड़े उल्लेख भी मिल सकते हैं।
इसलिए जिस मंदिर में दर्शन या विशेष आयोजन में शामिल होना है, वहां का आधिकारिक कार्यक्रम पहले जरूर देख लें।
आधी रात के दर्शन के लिए पहले से तैयार रहें
मथुरा में जन्माष्टमी का सबसे खास आकर्षण मध्यरात्रि के आसपास होने वाला कृष्ण जन्मोत्सव है।
इसी वजह से शाम से ही मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में भीड़ बढ़ सकती है।
अगर आपका लक्ष्य रात के जन्मोत्सव में शामिल होना है, तो आखिरी समय पर पहुंचने की बजाय काफी पहले पहुंचने की योजना बनाएं।
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मथुरा वृंदावन की बजट यात्रा
- फोटो : AI
मथुरा के साथ वृंदावन भी प्लान करें
अगर समय है तो यात्रा में वृंदावन को भी शामिल किया जा सकता है।
बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन जैसे प्रमुख स्थल श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण रखते हैं।
जन्माष्टमी के दिन सामान्य समय-सारिणी बदल सकती है, इसलिए निकलने से पहले संबंधित मंदिर की ताजा जानकारी जरूर जांचें।
बांके बिहारी मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट भी 4 सितंबर 2026 को जन्माष्टमी की तारीख बताती है।
होटल और ट्रांसपोर्ट पहले बुक करें
जन्माष्टमी जैसे बड़े पर्व पर आखिरी समय में होटल, टैक्सी और स्थानीय परिवहन मिलना मुश्किल हो सकता है।
इसलिए यात्रा की तारीख तय होते ही रहने और आने-जाने की व्यवस्था कर लेना बेहतर है।
अगर आप परिवार या बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं, तो मंदिरों से बहुत दूर होटल लेने से बचें।
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वृंदावन और मथुरा
- फोटो : Adobe Stock
भीड़ के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें
जन्माष्टमी पर मथुरा-वृंदावन में सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक भीड़ हो सकती है।
इसलिए छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो पानी, जरूरी दवाइयां और पहचान से जुड़े दस्तावेज साथ रखें।
भीड़ में अपने सामान और मोबाइल का विशेष ध्यान रखें।
मंदिर के नियमों का पालन करें
मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच हो सकती है और कुछ सामान ले जाने की अनुमति न हो।
कैमरा, बड़े बैग या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर निकलने से पहले मंदिर के मौजूदा नियम देख लेना बेहतर है।
किसी अनधिकृत व्यक्ति से दर्शन या विशेष प्रवेश के नाम पर पैसे देने से भी बचें।
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जन्माष्टमी उत्सव के लिए बेस्ट कृष्ण मंदिर
- फोटो : AI
एक दिन की बजाय 2 दिन का प्लान बेहतर हो सकता है
अगर आपका उद्देश्य सिर्फ एक मंदिर में दर्शन करना नहीं बल्कि मथुरा-वृंदावन की जन्माष्टमी का माहौल अनुभव करना है, तो दो दिन का कार्यक्रम ज्यादा आरामदायक हो सकता है।
पहले दिन मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और आसपास के धार्मिक स्थलों को रखें और अगले दिन वृंदावन के प्रमुख मंदिरों का रूट बनाया जा सकता है।
खाने-पीने की तैयारी रखें
भीड़ के कारण हर समय पसंद का भोजन आसानी से मिले, यह जरूरी नहीं है।
रास्ते के लिए पानी और हल्का पैक्ड स्नैक रख सकते हैं।
अगर व्रत रखते हैं तो पहले से तय कर लें कि फलाहार कहां और कब करना है।
जरूरी अपडेट यात्रा से पहले जरूर देखें
जन्माष्टमी के दिन ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था और मंदिरों के प्रवेश नियम बदल सकते हैं।
इसलिए यात्रा से एक दिन पहले स्थानीय प्रशासन और संबंधित मंदिरों की आधिकारिक सूचना जरूर जांचें।
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