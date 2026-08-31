Janmashtami Mathura Trip: अगर इस साल जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ टिकट और होटल बुक करना ही काफी नहीं है। जन्माष्टमी के दौरान मथुरा-वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और मंदिरों में दर्शन का अनुभव सामान्य दिनों से काफी अलग हो सकता है। 2026 में जन्माष्टमी का मुख्य पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा।





मथुरा के साथ वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में भी इस दौरान विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं। ऐसे में अगर आप पहली बार जा रहे हैं, तो यात्रा से पहले रूट, ठहरने की जगह, मंदिरों के विशेष समय, सामान और भीड़ से जुड़ी जरूरी बातों की जानकारी रखना फायदेमंद रहेगा। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर मथुरा जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।