ट्रैवल टिप्स: बारिश में पहाड़ों पर ट्रिप का है प्लान? इन सावधानियों को बिल्कुल न करें नजरअंदाज

1 of 5 पहाड़ों पर बारिश के बीच सफर करते समय इन बातों का रखें ध्यान - फोटो : AI

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Mountain Travel Safety: अगर आप उन लोगों में से हैं, जिन्हें पहाड़ों की खूबसूरत वादियां, ठंडी हवाएं और बारिश के बीच सफर करना पसंद है, तो मानसून में पहाड़ों का सफर आपके लिए बेहद रोमांचक हो सकता है। लेकिन इस मौसम में पहाड़ों की खूबसूरती के साथ जोखिम भी बढ़ जाता है।



लगातार बारिश के कारण कई जगह सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है और अचानक मौसम खराब होने से रास्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में पहाड़ों पर घूमने का प्लान बनाने से पहले कुछ जरूरी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है।



अगर आप भी इस बारिश में पहाड़ों की सैर का प्लान बना रहे हैं, तो निकलने से पहले इन जरूरी बातों को जरूर जान लें, ताकि आपका सफर सुरक्षित और यादगार रहे।

अगर आप उन लोगों में से हैं, जिन्हें पहाड़ों की खूबसूरत वादियां, ठंडी हवाएं और बारिश के बीच सफर करना पसंद है, तो मानसून में पहाड़ों का सफर आपके लिए बेहद रोमांचक हो सकता है। लेकिन इस मौसम में पहाड़ों की खूबसूरती के साथ जोखिम भी बढ़ जाता है।

2 of 5 पहाड़ों पर बारिश के बीच सफर करते समय इन बातों का रखें ध्यान - फोटो : AI

बारिश में पहाड़ों पर जाते समय इन बातों का रखें ध्यान



1. मौसम का अपडेट जरूर देखें



यात्रा शुरू करने से पहले मौसम का पूर्वानुमान और स्थानीय प्रशासन की चेतावनी जरूर जांचें। अगर भारी बारिश या खराब मौसम का अलर्ट हो तो यात्रा टालना बेहतर है।



2. भूस्खलन वाले इलाकों से रहें सावधान



बारिश के दौरान पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। सड़क किनारे गिरे पत्थर या मिट्टी दिखाई दे तो वहां रुककर फोटो खींचने या पैदल जाने से बचें।





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3. नदी और झरनों के पास न जाएं



बारिश के दौरान पहाड़ों में जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। तेज बहाव वाले नदी-नालों, झरनों और पुलों के पास सेल्फी या वीडियो बनाने से बचें।



4. रात में पहाड़ी सफर से बचें



कम रोशनी में सड़क पर गड्ढे, पत्थर और पानी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। संभव हो तो दिन के समय ही यात्रा करें।





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5. गाड़ी चलाते समय रखें अतिरिक्त सावधानी



बारिश में पहाड़ी सड़कें बेहद फिसलन भरी हो सकती हैं। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के बजाय धीमी गति रखें और सामने वाले वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।



6. जरूरी सामान साथ रखें



रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते, टॉर्च, पावर बैंक, जरूरी दवाएं, पीने का पानी और कुछ खाने का सामान बैग में जरूर रखें।





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