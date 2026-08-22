Shiva Parvati Ki Puja Kahan Karen: कजरी तीज हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत-त्योहारों में से एक मानी जाती है। यह पर्व खासतौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना के साथ व्रत रखती हैं। कई स्थानों पर कजरी तीज के अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना करने की परंपरा भी निभाई जाती है।





इस वर्ष कजरी तीज 31 अगस्त 2026 को मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कजरी तीज पर शिव-पार्वती के दर्शन और पूजन से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और सौभाग्य की कामना पूरी होने का विश्वास है। इसी वजह से इस दिन देश के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। कुछ मंदिर अपनी प्राचीन परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के कारण कजरी तीज के अवसर पर विशेष रूप से पूजनीय माने जाते हैं।



अगर आप भी कजरी तीज पर मंदिर जाकर पूजा करने की योजना बना रहे हैं, तो इन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यहां दर्शन और पूजा के साथ-साथ त्योहार की आध्यात्मिक अनुभूति भी खास हो सकती है। हालांकि मंदिरों में पूजा की स्थानीय परंपराएं और नियम अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए यात्रा से पहले संबंधित मंदिर की व्यवस्था जरूर जांच लें