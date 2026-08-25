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Women Health: पीरियड्स मिस होने के पीछे प्रेग्नेंसी के अलावा क्या कारण हो सकते हैं?
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Tue, 25 Aug 2026 12:52 PM IST
सार
Reason For Delayed Period: अक्सर महिलाएं इस बात से परेशान रहती हैं कि उनके पीरियड मिस हो गए हैं। पर, क्या आप जानती हैं कि इसके पीछे की वजह सिर्फ प्रेग्नेंसी नहीं हो सकती। यहां हम आपको इसके कुछ कारण बताएंगे।
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पीरियड्स मिस होने के पीछे प्रेग्नेंसी के अलावा क्या कारण हो सकते हैं?
- फोटो : AI
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Reason For Delayed Period: पीरियड मिस होने पर सबसे पहले प्रेग्नेंसी का ख्याल आता है, लेकिन हर बार इसकी वजह गर्भावस्था हो, यह जरूरी नहीं है। कई बार शरीर में होने वाले शरीर के कुछ बदलाव या रोजमर्रा की दिनचर्या में परिवर्तन भी मासिक धर्म चक्र को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए केवल प्रेग्नेंसी को इसकी वजह मानकर परेशान होने के बजाय दूसरे संभावित कारणों को समझना जरूरी है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि प्रेग्नेंसी के अलावा पीरियड्स मिस होने के पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
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पीरियड्स मिस होने के पीछे प्रेग्नेंसी के अलावा क्या कारण हो सकते हैं?
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पीरियड्स मिस होने के प्रमुख कारण
1. तनाव और चिंता
लगातार तनाव और मानसिक दबाव शरीर के हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। इसका असर ओव्यूलेशन पर पड़ सकता है, जिससे पीरियड्स देर से आने या कुछ समय के लिए मिस होने की समस्या हो सकती है।
2. PMOS
पॉलीएंडोक्राइन मेटाबोलिक ओवरी सिंड्रोम यानी PMOS पीरियड्स के अनियमित होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसमें पीरियड्स के बीच लंबा अंतर, मुंहासे, वजन बढ़ना या चेहरे पर अधिक बाल आने जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।
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3. वजन में अचानक बदलाव
अचानक वजन कम होना या तेजी से वजन बढ़ना भी मासिक धर्म चक्र को प्रभावित कर सकता है। शरीर में पोषण और फैट की मात्रा में बदलाव होने पर हार्मोनल संतुलन प्रभावित हो सकता है।
4. बहुत ज्यादा एक्सरसाइज
जरूरत से ज्यादा या बहुत कठिन एक्सरसाइज करने और पर्याप्त कैलोरी न लेने से भी पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। खासकर एथलीट्स या बहुत ज्यादा वर्कआउट करने वाली महिलाओं में ऐसा देखने को मिल सकता है।
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5. थायरॉइड की समस्या
थायरॉइड हार्मोन में गड़बड़ी का असर भी पीरियड्स पर पड़ सकता है। थायरॉइड कम सक्रिय हो या ज्यादा सक्रिय, दोनों स्थितियों में मासिक धर्म चक्र में बदलाव संभव है।
6. हार्मोनल गर्भनिरोधक
कुछ गर्भनिरोधक गोलियां, इंजेक्शन या अन्य हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव तरीकों से पीरियड्स का पैटर्न बदल सकता है। कुछ महिलाओं में पीरियड्स हल्के हो सकते हैं या कुछ समय के लिए रुक भी सकते हैं।
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7. स्तनपान
बच्चे को स्तनपान कराने के दौरान शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण पीरियड्स देर से आ सकते हैं या कुछ समय के लिए बंद रह सकते हैं।
8. पेरीमेनोपॉज
उम्र बढ़ने के साथ मेनोपॉज से पहले पेरीमेनोपॉज का दौर शुरू हो सकता है। इस दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण पीरियड्स अनियमित होने लगते हैं और कभी-कभी मिस भी हो सकते हैं।
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