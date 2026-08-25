Sleep After Eating: खाने के तुरंत बाद सोने से शरीर पर क्या पड़ता है असर?

1 of 5 खाना खाने के तुरंत बाद सोना कितना सही? - फोटो : AI

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Is it Bad to Sleep After a Meal: खाना खाने के बाद नींद आना एक आम बात है। खासकर दिन में लंच खाने के बाद कई लोगों को सुस्ती महसूस होने लगती है और वे आराम करने के लिए तुरंत बिस्तर पर चले जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि खाना खत्म करते ही सो जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना वाकई सही है? क्या खाना खाने के तुरंत बाद सोने से शरीर पर कोई असर पड़ता है या यह सिर्फ एक आम धारणा है?



अगर आपको भी खाना खाने के बाद तुरंत सोने की आदत है, तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि खाना खाने के तुरंत बाद सोना कितना सही है और कितना गलत, साथ ही जानेंगे कि खाने और सोने के बीच कितना अंतर रखना बेहतर माना जाता है।

खाना खाने के बाद नींद आना एक आम बात है। खासकर दिन में लंच खाने के बाद कई लोगों को सुस्ती महसूस होने लगती है और वे आराम करने के लिए तुरंत बिस्तर पर चले जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि खाना खत्म करते ही सो जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना वाकई सही है? क्या खाना खाने के तुरंत बाद सोने से शरीर पर कोई असर पड़ता है या यह सिर्फ एक आम धारणा है?

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खाना खाने के तुरंत बाद सोने से क्या हो सकता है?



1. एसिड रिफ्लक्स की समस्या



खाने के तुरंत बाद लेटने से पेट का एसिड ऊपर की ओर आ सकता है। इससे सीने में जलन, खट्टी डकार और गले में जलन जैसी समस्या हो सकती है। जिन लोगों को पहले से एसिडिटी या GERD की परेशानी रहती है, उन्हें खास सावधानी रखनी चाहिए।



2. पेट में भारीपन



भोजन के तुरंत बाद सोने से कुछ लोगों को पेट भारी या फूला हुआ महसूस हो सकता है। बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद यह परेशानी ज्यादा महसूस हो सकती है।





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3. नींद की क्वालिटी हो सकती है खराब



खाना खाने के तुरंत बाद सोने पर एसिडिटी, गैस या पेट की असहजता नींद में बाधा डाल सकती है। खासकर देर रात भारी भोजन करने पर आरामदायक नींद प्रभावित हो सकती है।



4. वजन बढ़ने का जोखिम



खाने के तुरंत बाद सोना सीधे तौर पर वजन बढ़ने का एकमात्र कारण नहीं है। हालांकि देर रात ज्यादा कैलोरी वाला भोजन करना और उसके बाद शारीरिक गतिविधि न करना लंबे समय में वजन बढ़ने में योगदान दे सकता है।





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खाने के कितनी देर बाद सोना चाहिए?



आमतौर पर रात के भोजन और सोने के बीच करीब 2 से 3 घंटे का अंतर रखना बेहतर माना जाता है। इससे शरीर को भोजन पचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से होने वाली एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टी डकार या पेट में भारीपन जैसी परेशानियों का जोखिम कम हो सकता है। खासकर रात में बहुत ज्यादा, तला-भुना या मसालेदार खाना खाने के बाद तुरंत सोने से बचना चाहिए। हालांकि हर व्यक्ति की जरूरत अलग हो सकती है। जिन लोगों को बार-बार एसिड रिफ्लक्स, सीने में जलन या पाचन संबंधी परेशानी होती है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार खाने और सोने के बीच का अंतर तय करना चाहिए।



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