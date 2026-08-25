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Sleep After Eating: खाने के तुरंत बाद सोने से शरीर पर क्या पड़ता है असर?
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:53 AM IST
सार
Is it Bad to Sleep After a Meal: अक्सर आपने लोगों को खाने के तुरंत बाद सोते देखा होगा। ये कितना सही आज हम इसी बारे में आपसे बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि खाना खान के तुरंत बाद सोना चाहिए या नहीं।
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खाना खाने के तुरंत बाद सोना कितना सही?
- फोटो : AI
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Is it Bad to Sleep After a Meal: खाना खाने के बाद नींद आना एक आम बात है। खासकर दिन में लंच खाने के बाद कई लोगों को सुस्ती महसूस होने लगती है और वे आराम करने के लिए तुरंत बिस्तर पर चले जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि खाना खत्म करते ही सो जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना वाकई सही है? क्या खाना खाने के तुरंत बाद सोने से शरीर पर कोई असर पड़ता है या यह सिर्फ एक आम धारणा है?
अगर आपको भी खाना खाने के बाद तुरंत सोने की आदत है, तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि खाना खाने के तुरंत बाद सोना कितना सही है और कितना गलत, साथ ही जानेंगे कि खाने और सोने के बीच कितना अंतर रखना बेहतर माना जाता है।
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खाना खाने के तुरंत बाद सोना कितना सही?
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खाना खाने के तुरंत बाद सोने से क्या हो सकता है?
1. एसिड रिफ्लक्स की समस्या
खाने के तुरंत बाद लेटने से पेट का एसिड ऊपर की ओर आ सकता है। इससे सीने में जलन, खट्टी डकार और गले में जलन जैसी समस्या हो सकती है। जिन लोगों को पहले से एसिडिटी या GERD की परेशानी रहती है, उन्हें खास सावधानी रखनी चाहिए।
2. पेट में भारीपन
भोजन के तुरंत बाद सोने से कुछ लोगों को पेट भारी या फूला हुआ महसूस हो सकता है। बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद यह परेशानी ज्यादा महसूस हो सकती है।
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खाना खाने के तुरंत बाद सोना कितना सही?
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3. नींद की क्वालिटी हो सकती है खराब
खाना खाने के तुरंत बाद सोने पर एसिडिटी, गैस या पेट की असहजता नींद में बाधा डाल सकती है। खासकर देर रात भारी भोजन करने पर आरामदायक नींद प्रभावित हो सकती है।
4. वजन बढ़ने का जोखिम
खाने के तुरंत बाद सोना सीधे तौर पर वजन बढ़ने का एकमात्र कारण नहीं है। हालांकि देर रात ज्यादा कैलोरी वाला भोजन करना और उसके बाद शारीरिक गतिविधि न करना लंबे समय में वजन बढ़ने में योगदान दे सकता है।
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खाना खाने के तुरंत बाद सोना कितना सही?
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खाने के कितनी देर बाद सोना चाहिए?
आमतौर पर रात के भोजन और सोने के बीच करीब 2 से 3 घंटे का अंतर रखना बेहतर माना जाता है। इससे शरीर को भोजन पचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से होने वाली एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टी डकार या पेट में भारीपन जैसी परेशानियों का जोखिम कम हो सकता है। खासकर रात में बहुत ज्यादा, तला-भुना या मसालेदार खाना खाने के बाद तुरंत सोने से बचना चाहिए। हालांकि हर व्यक्ति की जरूरत अलग हो सकती है। जिन लोगों को बार-बार एसिड रिफ्लक्स, सीने में जलन या पाचन संबंधी परेशानी होती है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार खाने और सोने के बीच का अंतर तय करना चाहिए।
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खाना खाने के तुरंत बाद सोना कितना सही?
- फोटो : AI
खाने के बाद क्या करें?
खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर न जाएं
कुछ देर सीधे बैठें
संभव हो तो 10-15 मिनट की हल्की वॉक कर सकते हैं
रात में बहुत ज्यादा तला-भुना और मसालेदार भोजन खाने से बचें
सोने से ठीक पहले बहुत ज्यादा खाना न खाएं
अगर बार-बार एसिडिटी, सीने में जलन या खट्टी डकार की समस्या होती है, तो डॉक्टर से सलाह लें
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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