ब्रेस्ट कैंसर: लाइलाज बीमारी वाले मरीजों के लिए बड़ी राहत, इस दवा से 3 साल तक बढ़ सकती है जिंदगी

एन्हर्टु को ट्रास्टुजुमैब डेरक्सटेकैन के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में इस दवा की कीमत करीब 10,000 पाउंड (12.81 लाख रुपये) प्रति मरीज प्रति महीने तक बताई गई है। यह दवा आमतौर पर इन्फ्यूजन, यानी नस के रास्ते धीरे-धीरे शरीर में दवा पहुंचाई जाती है। सामान्य तौर पर इसे हर तीन सप्ताह में एक बार दिया जाता है।



शोध में इसे पाया गया है कारगर



पिछले साल अमेरिका के शिकागो में आयोजित अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी की बैठक में इस दवा से जुड़े शोध के नतीजे पेश किए गए थे। शोध में एन्हर्टु को बेहद प्रभावी दवा बताते हुए कहा गया था कि ये शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल चुके ब्रेस्ट कैंसर के प्रमुख उपचार के तौर पर इस्तेमाल में लाई जा सकती है।



औसतन देखा जाए तो एचईआर2-लो ब्रेस्ट कैंसर वाले मरीजों में यह उपचार जिंदगी को करीब सात महीने से लेकर तीन साल तक बढ़ा सकती है।



एनएचएस इंग्लैंड में कीमोथेरेपी से जुड़ी राष्ट्रीय विशेषज्ञ सलाहकार और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. ऐन रिग कहती हैं, ये दवा गंभीर-जानलेवा कैंसर की शिकार महिलाओं को और अधिक समय तक जीने का मौका दे सकती है। इस दवा की कीमत जरूर अधिक है, पर ये मरीजों को और अधिक समय तक जीने का मौका दे रही है, जो ज्यादा बड़ी चीज है।









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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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