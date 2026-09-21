सेहत की बात: आयरन से भरपूर खाना खाने के बाद भी क्यों नहीं बढ़ रहा हीमोग्लोबिन? ये हो सकते हैं कारण

1 of 4 आयरन की कमी का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपके ब्लड टेस्ट में भी बार-बार खून की कमी आ रही है? लगातार थकान-कमजोरी और सुस्ती बनी रहती है? अगर हां तो आपको अपने खान-पान के साथ-साथ दिनचर्या और शरीर की स्थिति पर फिर से गौर करने की जरूरत है। शरीर में आयरन की कमी होने पर हीमोग्लोबिन का उत्पादन घट जाता है, जिससे एनीमिया की स्थिति पैदा हो सकती है। भारतीय महिलाओं में ये समस्या काफी आम है, करीब 57% महिलाएं एनीमिया का शिकार देखी जा रही हैं।



एनीमिया से बचने के लिए आमतौर पर आयरन से भरपूर चीजें खाने की सलाह दी जाती हैं। पर क्या आयरन से भरपूर चीजें खाने के बावजूद आपमें खून की कमी बनी हुई है? थाली में हरी सब्जियां-दालें हैं, चना-राजमा और आयरन से भरपूर चीजें हैं फिर भी कमजोरी, थकान, चक्कर या सांस फूलने की शिकायत बनी रहती है?



आइए जान लेते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं?

2 of 4 डाइट में आयरन वाली चीजें - फोटो : Amarujala.com/AI

आहार विशेषज्ञ कहते हैं, कई बार समस्या खाने में आयरन की मात्रा से ज्यादा उसके शरीर में पहुंचने और इस्तेमाल होने की होती है। शरीर खाने से मिलने वाले पूरे आयरन को अवशोषित नहीं कर पाता। कुछ खाद्य पदार्थ आयरन के अवशोषण को कम कर सकते हैं। वहीं पेट और आंतों से जुड़ी कुछ समस्याएं भी आयरन के सही तरीके से उपयोग में बाधा बन सकती हैं।



शरीर से लगातार ब्लीडिंग जैसे ज्यादा मासिक धर्म या शरीर के अंदर रक्तस्राव भी आयरन की कमी का बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए केवल आयरन वाली चीजें बढ़ा देना हर बार पर्याप्त नहीं होता।



आयरन का सही से इस्तेमाल होना भी जरूरी



आयरन दो तरह का होता है। मांस, मछली और समुद्री भोजन से मिलने वाले आयरन को शरीर अपेक्षाकृत आसानी से अवशोषित कर लेता है। जबकि दाल, चना, बीन्स और प्लांट बेस्ड डाइट से मिलने वाले आयरन को अवशोषित करने के लिए अन्य सहायक की आवश्यकता होती है।

पौधों से मिलने वाले आयरन के साथ विटामिन-सी वाली चीजें, जैसे नींबू, आंवला, अमरूद और संतरा लेने से इसका अवशोषण बेहतर हो सकता है।

वहीं चाय-कॉफी में मौजूद कुछ तत्व आयरन के अवशोषण को कम कर सकते हैं। इसलिए आयरन वाला खाना खाने के तुरंत साथ चाय-कॉफी या कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए।

3 of 4 आंतों की समस्याएं - फोटो : adobe stock images

पेट और आंत की समस्या



अगर भोजन में पर्याप्त आयरन होने के बावजूद, शरीर में आयरन की कमी बनी रहती है तो इसके कारणों को समझना जरूरी है।

पेट में बनने वाला एसिड आयरन के अवशोषण में भूमिका निभाता है। लंबे समय तक एसिड कम करने वाली कुछ दवाएं लेने से भी कुछ लोगों में आयरन के अवशोषण में समस्या हो सकती हैं।

आंतों की बीमारियां जिनमें पोषक तत्व ठीक से नहीं अवशोषित हो पाते, ये भी आयरन की कमी का कारण बन सकती हैं।

इसलिए बार-बार आयरन की कमी होने पर केवल डाइट बदलना पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर से मिलकर इसके कारणों को समझिए।

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4 of 4 आयरन की कमी का कारण - फोटो : Freepik