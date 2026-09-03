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जीडीएस भर्ती 2026: आवेदन करते समय कौन सी सावधानियां रखें? ये दो चीजें संभलकर भरें, गलती हुई तो पछताना पड़ेगा
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
Published by: आकाश कुमार
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:01 AM IST
सार
Postal GDS 2026: डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को पंजीकरण और आवेदन पत्र में दर्ज की जाने वाली जानकारी को लेकर खास सावधानी बरतनी होगी। आइए समझते हैं कि फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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Postal GDS 2026 Recruitment
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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India Post GDS Recruitment 2026: ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को कई जानकारियां बेहद सावधानी से भरनी होंगी। खासकर पंजीकरण के दौरान दर्ज की जाने वाली कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं, जिनमें आगे चलकर बदलाव नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी गलती भी आपके इस नौकरी के सपने को चकनाचूर कर सकती है।
इसलिए फॉर्म भरने से पहले सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपने पास रखें। आवेदन जमा करने से पहले पूरे फॉर्म को अच्छी तरह चेक करना भी जरूरी है। आइए पहले समझते हैं कि पंजीकरण के दौरान कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए...
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India Post GDS Recruitment 2026
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
पंजीकरण में कौन सी दो चीजें संभालकर भरनी चाहिए?
पंजीकरण के समय उम्मीदवार को अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा। दोनों का ओटीपी के जरिए सत्यापन किया जाएगा। विभाग की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।
इनका इस्तेमाल पासवर्ड या पंजीकरण संख्या दोबारा प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है।
ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें जो सक्रिय हो और जिसकी पहुंच आपके पास रहे।
पंजीकरण के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्हें दर्ज करते समय विशेष सावधानी बरतें।
पंजीकरण में दूसरी सबसे जरूरी सावधानी क्या बरतनी चाहिए?
पंजीकरण में नाम, जन्मतिथि, पिता या अभिभावक का नाम, माता का नाम और अन्य जरूरी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। उम्मीदवारों को ये विवरण दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज जानकारी के अनुसार ही भरने चाहिए।
नाम, पिता का नाम, माता का नाम या जन्मतिथि में अंतर होने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
इसलिए फॉर्म भरते समय दसवीं के प्रमाणपत्र को सामने रखकर जानकारी भरना बेहतर रहेगा।
साथ ही समुदाय से जुड़ी जानकारी भी संबंधित प्रमाणपत्र के अनुसार ही भरनी होगी।
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India Post GDS Recruitment 2026
- फोटो : AI Generated
क्या पंजीकरण में गलती होने पर उसे ठीक कर सकते हैं?
पंजीकरण पूरा होने के बाद आवेदन भरते समय पंजीकरण की कुछ जानकारियों को अपडेट करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए ‘क्लिक हियर टू अपडेट द रजिस्ट्रेशन डेटा’ विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। गलत जानकारी देने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसलिए पंजीकरण करते समय जल्दबाजी न करें।
हालांकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्हें पहली बार में ही सही भरना सबसे जरूरी है।
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