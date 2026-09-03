जीडीएस भर्ती 2026: आवेदन करते समय कौन सी सावधानियां रखें? ये दो चीजें संभलकर भरें, गलती हुई तो पछताना पड़ेगा

पंजीकरण पूरा होने के बाद आवेदन भरते समय पंजीकरण की कुछ जानकारियों को अपडेट करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए ‘क्लिक हियर टू अपडेट द रजिस्ट्रेशन डेटा’ विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। गलत जानकारी देने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसलिए पंजीकरण करते समय जल्दबाजी न करें।



हालांकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्हें पहली बार में ही सही भरना सबसे जरूरी है।



