जीडीएस भर्ती 2026: डाक विभाग में 23757 पदों पर भर्ती, 10वीं पास आज से करें पंजीकरण, बिना परीक्षा होगा चयन

India Post GDS 2026: भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) के 23,757 पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज यानी 31 अगस्त 2026 से शुरू हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।

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