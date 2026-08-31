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जीडीएस भर्ती 2026: डाक विभाग में 23757 पदों पर भर्ती, 10वीं पास आज से करें पंजीकरण, बिना परीक्षा होगा चयन

Mon, 31 Aug 2026 12:51 PM IST
Akash Kumar जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Mon, 31 Aug 2026 12:51 PM IST
सार

India Post GDS 2026: डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के 23,757 पदों पर भर्ती के लिए आज से पंजीकरण शुरू हो रहा है। 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण 19 सितंबर तक और आवेदन व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 21 सितंबर तक चलेगी।
 

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India Post GDS Recruitment 2026: Registration Begins for 23,757 Posts, Check Eligibility
India Post GDS Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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India Post GDS 2026: भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) के 23,757 पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज यानी 31 अगस्त 2026 से शुरू हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।

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पंजीकरण की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2026 है। वहीं, ऑनलाइन आवेदन जमा करने और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 2 सितंबर से 21 सितंबर 2026 तक चलेगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि पंजीकरण और आवेदन की तारीखें अलग-अलग हैं। इसलिए पहले पंजीकरण करना होगा और इसके बाद निर्धारित समय में आवेदन पूरा करना होगा।

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आवेदन की तारीखें एक नजर में

प्रक्रिया तारीख
पंजीकरण शुरू 31 अगस्त 2026
पंजीकरण की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2026
ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान शुरू 2 सितंबर 2026
ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026

 

कौन कर सकता है आवेदन?

ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा का प्रमाणपत्र होना चाहिए।

इसके अलावा:

  • 10वीं में गणित और अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी है।
  • उम्मीदवार ने संबंधित स्थानीय भाषा का अध्ययन कम से कम 10वीं कक्षा तक किया हो।
  • स्थानीय भाषा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पढ़ी होनी चाहिए।
  • किसी अन्य बोर्ड से समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार जीडीएस पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
  • उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

 

किस डाक सर्किल में सबसे ज्यादा पद हैं?

जारी विवरण के अनुसार, महाराष्ट्र डाक सर्किल में सबसे ज्यादा 2,297 पद हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 2,118 और उत्तर प्रदेश में 1,691 पद हैं।

 
डाक सर्किल भाषा पद
महाराष्ट्र मराठी 2,297
तमिलनाडु तमिल 2,118
उत्तर प्रदेश हिंदी 1,691
पश्चिम बंगाल बंगाली 1,619
मध्य प्रदेश हिंदी 1,450
झारखंड हिंदी 1,379
केरल मलयालम 1,373
उत्तर पूर्वी अंग्रेजी/हिंदी 1,354
ओडिशा उड़िया 1,353
कर्नाटक कन्नड़ 1,116
बिहार हिंदी 1,098
इन 11 सर्किलों में - 16,847
सभी सर्किल/भाषाएं - 23,757


सर्किल-वार रिक्तियों का विवरण विस्तार से यहां जानें...

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जीडीएस भर्ती में चयन कैसे होगा?

  • ग्रामीण डाक सेवक पदों पर उम्मीदवारों का चयन प्रणाली से तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर होगा।
  • मेरिट सूची 10वीं कक्षा की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
  • जिन बोर्डों में अंक की जगह ग्रेड या अंक दिए जाते हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंकों में बदला जाएगा।
  • इसके बाद अंकों का प्रतिशत चार दशमलव तक की सटीकता के साथ लिया जाएगा।
  • इसी आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी।

जीडीएस भर्ती में आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है।

  • सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क देना होगा।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शुल्क से छूट है।
  • दिव्यांग उम्मीदवारों को भी शुल्क नहीं देना होगा।
  • महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।
  • ट्रांसवुमन उम्मीदवारों को भी शुल्क से छूट है।

जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के लिए ये चरण अपना सकते हैं:

  • भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 के पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।
  • खुलने वाले पेज पर ऑनलाइन पंजीकरण करें।
  • पंजीकरण पूरा होने के बाद लॉगिन करें।
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और लागू शुल्क का भुगतान करें।
  • फॉर्म जमा करके पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करें।
  • भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन की प्रति सुरक्षित रखें।
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