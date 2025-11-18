Live
UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 5 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:29 AM, 05-Sep-2026
Ballia News: मकान का ताला तोड़कर गहने, नकदी चोरीJewelry and cash stolen after breaking the house lock. और पढ़ें
01:29 AM, 05-Sep-2026
Pilibhit News: सरकारी धन गबन समेत 10 आरोपों में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबितविकासखंड पूरनपुर में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज आर्या पर विभागीय कार्रवाई की गाज गिरी है। और पढ़ें
विज्ञापन
01:29 AM, 05-Sep-2026
Mirzapur News: मखाने के दाम में गिरावट, 1100 से घटकर 900 रुपये किग्रा हुआ हुईPrice of makhana drops; falls from1,100 to 900 per kg. और पढ़ें
01:29 AM, 05-Sep-2026
Mirzapur News: सभासद को उठा ले गई पुलिस, वीडियो वायरलPolice take away councilor; video goes viral. और पढ़ें
01:28 AM, 05-Sep-2026
Kushinagar News: कान्हा गोशाला में व्यवस्थाओं का एसडीएम ने लिया जायजासदर उप जिलाधिकारी ने शुक्रवार को नगर पालिका पडरौना की तरफ से संचालित बकुलहा स्थित कान्हा गोशाला का निरीक्षण किया। और पढ़ें
01:28 AM, 05-Sep-2026
Pilibhit News: सुरक्षा का दावा झूठा, पैनिक बटन बेकारनियमित जांच और रखरखाव के अभाव में दौड़ रहीं बसें, जिम्मेदार अंजान, लापरवाही पड़ सकती है भारी और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:28 AM, 05-Sep-2026
Ballia News: सरयू नदी किनारे मिला बुजुर्ग का शवBody of elderly person found on the banks of the Saryu River. और पढ़ें
01:27 AM, 05-Sep-2026
Hapur News: गांव बदनौली में पुरानी रंजिश में फायरिंग व पथराव, महिला समेत तीन को लगी गोलीहापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव बदनौली में शुक्रवार की सुबह दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश में कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष हुआ। और पढ़ें
01:27 AM, 05-Sep-2026
बीएचयू : अब लैब में तैयार होगा भ्रूण, पैदा होंगी अच्छी नस्ल की बछियाBHU: Embryos to be produced in the lab; high-quality female calves to be born. और पढ़ें
01:26 AM, 05-Sep-2026