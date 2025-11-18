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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 5 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Sat, 05 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 5 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:29 AM, 05-Sep-2026

Ballia News: मकान का ताला तोड़कर गहने, नकदी चोरी

Jewelry and cash stolen after breaking the house lock. और पढ़ें
01:29 AM, 05-Sep-2026

Pilibhit News: सरकारी धन गबन समेत 10 आरोपों में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

विकासखंड पूरनपुर में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज आर्या पर विभागीय कार्रवाई की गाज गिरी है। और पढ़ें
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01:29 AM, 05-Sep-2026

Mirzapur News: मखाने के दाम में गिरावट, 1100 से घटकर 900 रुपये किग्रा हुआ हुई

Price of makhana drops; falls from1,100 to 900 per kg. और पढ़ें
01:29 AM, 05-Sep-2026

Mirzapur News: सभासद को उठा ले गई पुलिस, वीडियो वायरल

Police take away councilor; video goes viral. और पढ़ें
01:28 AM, 05-Sep-2026

Kushinagar News: कान्हा गोशाला में व्यवस्थाओं का एसडीएम ने लिया जायजा

सदर उप जिलाधिकारी ने शुक्रवार को नगर पालिका पडरौना की तरफ से संचालित बकुलहा स्थित कान्हा गोशाला का निरीक्षण किया। और पढ़ें
01:28 AM, 05-Sep-2026

Pilibhit News: सुरक्षा का दावा झूठा, पैनिक बटन बेकार

नियमित जांच और रखरखाव के अभाव में दौड़ रहीं बसें, जिम्मेदार अंजान, लापरवाही पड़ सकती है भारी और पढ़ें
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01:28 AM, 05-Sep-2026

Ballia News: सरयू नदी किनारे मिला बुजुर्ग का शव

Body of elderly person found on the banks of the Saryu River. और पढ़ें
01:27 AM, 05-Sep-2026

Hapur News: गांव बदनौली में पुरानी रंजिश में फायरिंग व पथराव, महिला समेत तीन को लगी गोली

हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव बदनौली में शुक्रवार की सुबह दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश में कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष हुआ। और पढ़ें
01:27 AM, 05-Sep-2026

बीएचयू : अब लैब में तैयार होगा भ्रूण, पैदा होंगी अच्छी नस्ल की बछिया

BHU: Embryos to be produced in the lab; high-quality female calves to be born. और पढ़ें
01:26 AM, 05-Sep-2026

Jaunpur News: पालतू कुत्ते ने किशोरी को किया जख्मी, सिर में लगे 15 टांके

Pet dog injured a teenage girl, got 15 stitches on her head और पढ़ें
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