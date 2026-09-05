राजस्थान: छापी बांध के 2 गेट आधा-आधा मीटर खुले, 2754 क्यूसेक पानी की निकासी; झालावाड़ में बारिश जारी

जिले में पिछले दो दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को दिनभर अच्छी बारिश के बाद शनिवार को भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। सुबह मौसम साफ रहने के बाद दोपहर में आसमान में बादल छा गए और करीब 2 बजे बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ देर बारिश होने के बाद मौसम में फिर बदलाव आया, लेकिन शाम करीब 4 बजे दोबारा बारिश शुरू हो गई। इसके बाद रुक-रुककर बारिश का दौर शाम तक जारी रहा।

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शनिवार को सुबह से ही मौसम कभी ठंडा तो कभी उमसभरा बना रहा। बारिश के चलते शहरवासियों को गर्मी और उमस से राहत मिली। लगातार बादल छाए रहने और बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अगस्त माह में जहां तापमान कई बार 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा था, वहीं अब तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है।जिले में शनिवार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कुल 27 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं, इससे एक दिन पहले शुक्रवार को जिले के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई थी। दो दिनों से जारी बारिश के कारण जिलेभर में मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने से नदी-नालों और जलस्रोतों में पानी की आवक बढ़ने लगी है। बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में भी पर्याप्त नमी पहुंची है। किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। हालांकि, लगातार बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों में नदी-नालों और छोटे जलस्रोतों के आसपास पानी का बहाव बढ़ने लगा है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।लगातार बारिश के चलते जिले के बांधों में भी पानी की आवक बढ़ गई है। अकलेरा क्षेत्र स्थित छापी बांध में पानी की आवक बढ़ने के बाद शनिवार को बांध के दो गेट आधा-आधा मीटर खोल दिए गए। इन गेटों से करीब 2754 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।बांध से पानी की निकासी शुरू होने के बाद आसपास के क्षेत्रों में भी प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से निगरानी रखी जा रही है। जिले में बारिश के चलते जलाशयों में पानी की स्थिति में सुधार हुआ है। लगातार बारिश जारी रहने से आने वाले दिनों में बांधों और अन्य जलस्रोतों में पानी की आवक और बढ़ने की संभावना है।शनिवार को शहर में दिनभर मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहा। सुबह धूप और साफ मौसम के बाद दोपहर में बादल छाए और बारिश शुरू हुई। बारिश थमने के बाद कुछ समय मौसम सामान्य रहा, लेकिन शाम को फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। इस दौरान लोगों को कभी उमस तो कभी ठंडक का अहसास हुआ।जिले में पिछले दो दिनों से चल रहे बारिश के दौर के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं, तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम के लगातार बदलते मिजाज को देखते हुए आगामी दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बनी हुई है। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी, नालों, बांधों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है।