इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026: किस सर्किल में कितनी वैकेंसी? पीडीएफ में देखें 23757 रिक्तियों की पूरी जानकारी

India Post GDS Recruitment 2026: डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती 2026 के तहत सर्किलवार रिक्तियों का विवरण जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए देशभर के अलग-अलग डाक सर्किलों में कुल 23,757 पद भरे जाएंगे। भर्ती जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट अनुसूची-2, जुलाई 2026 के तहत विज्ञापन संख्या 17-12/2026-जीडीएस के माध्यम से की जा रही है।

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भर्ती में शाखा डाकपाल (बीपीएम), सहायक शाखा डाकपाल (एबीपीएम) और ग्रामीण डाक सेवक के पद शामिल हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन 27 अगस्त 2026 को जारी किया गया था। एकमुश्त पंजीकरण यानी ओटीआर की प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू होगी।