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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 5 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 05 Sep 2026 09:00 AM IST
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खास बातें
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लाइव अपडेट
08:44 AM, 05-Sep-2026
नालंदा खुला विश्वविद्यालय में बढ़े पांच नए कोर्स, अब 51 पाठ्यक्रमों में मिलेगा दाखिला; 21 सितंबर तक करें आवेदननालंदा खुला विश्वविद्यालय में पांच नए पाठ्यक्रमों को मान्यता मिलने के बाद कुल पाठ्यक्रमों की संख्या 51 हो गई है। इनमें बीए हिंदी, बीए गृह विज्ञान, बीएससी गृह विज्ञान, एमए डिजास्टर मैनेजमेंट और एमएससी डिजास्टर मैनेजमेंट शामिल हैं। और पढ़ें
07:55 AM, 05-Sep-2026