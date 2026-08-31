सरकारी नौकरी: आज 13000 से अधिक पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, तुरंत भरें फॉर्म, जानें किस-किस विभाग में भर्ती

पंजाब शिक्षा भर्ती निदेशालय की ओर से प्राथमिक संवर्ग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के 2,000 पदों पर भर्ती के आवेदन भी आज यानी 31 अगस्त को बंद हो रहे हैं। इस पद के लिए शुरुआती निश्चित वेतन 29,200 रुपये प्रतिमाह है। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2026 को 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर 12वीं के साथ डीपीएड या सीपीएड डिप्लोमा और मैट्रिक स्तर पर पंजाबी विषय जरूरी है। डीपीएड या सीपीएड के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लिखित परीक्षा की तारीख तक जरूरी योग्यता हासिल करनी होगी।

जरूरी जानकारी विवरण पद शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, प्राथमिक संवर्ग कुल पद 2,000 आयु सीमा 18 से 37 वर्ष शुरुआती निश्चित वेतन 29,200 रुपये प्रतिमाह योग्यता 12वीं, डीपीएड/सीपीएड और मैट्रिक में पंजाबी आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 लिखित परीक्षा तारीख बाद में घोषित होगी अधिक जानकारी यहां पढ़ें...



इस भर्ती में पहले मैट्रिक स्तर की पंजाबी भाषा परीक्षा होगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। इसके बाद 70 अंकों की वस्तुनिष्ठ विभागीय लिखित परीक्षा होगी। खेल उपलब्धि के आधार पर अधिकतम 30 अंकों का लाभ मिल सकता है। शारीरिक पात्रता परीक्षा केवल अर्हता के लिए होगी और इसके पांच में से कम से कम तीन चरण पास करने होंगे। दिव्यांग उम्मीदवारों को इस परीक्षा से छूट दी गई है।