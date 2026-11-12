विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस दौरान, बादेरकोट (तंगमर्ग) के रहने वाले गुलाम जिलानी रेशी नामक एक संदिग्ध व्यक्ति को बादेरकोट के जंगल से पकड़ा गया। उसके पास से एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। उसकी निशानदेही पर, जंगल में छिपाकर रखा गया एक और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया।तंगमर्ग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है। बरामद किए गए विस्फोटकों के स्रोत, उनके संभावित इस्तेमाल और उनसे जुड़े अन्य संपर्कों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।बारामूला पुलिस शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराती है और इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सभी सुरक्षा बलों के आपसी तालमेल और प्रयासों की सराहना करती है।