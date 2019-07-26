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कारगिल युद्ध में एक निशाने की चूक और जिंदा बच गए थे मुशर्रफ और नवाज शरीफ, जानिए पूरी कहानी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू, Updated Fri, 26 Jul 2019 03:15 AM IST
KARGIL VIJAY DIWAS: nawaz sharif and pervez musharraf would have been killed in kargil war
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आज कारगिल विजय दिवस है जिसे हर साल 26 जुलाई को उन शहीदों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं कारगिल युद्ध से जुड़ी बातें...

 
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