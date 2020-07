{"_id":"5f003728ea99e65048302598","slug":"huge-number-of-ams-and-ammunition-recovered-from-rajouri-jammu-kashmir","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0911\u092a\u0930\u0947\u0936\u0928 \u0930\u093e\u091c\u094b\u0930\u0940\u0903 \u092c\u0921\u093c\u0947 \u0939\u092e\u0932\u0947 \u0915\u0940 \u092b\u093f\u0930\u093e\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0925\u0947 \u0906\u0924\u0902\u0915\u0940, \u092c\u0930\u093e\u092e\u0926 \u0939\u0925\u093f\u092f\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0917\u094b\u0932\u093e\u092c\u093e\u0930\u0942\u0926 \u0938\u0947 \u0939\u0941\u0906 \u0916\u0941\u0932\u093e\u0938\u093e, \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू, Updated Sat, 04 Jul 2020 01:30 PM IST

1 of 5

Huge Number of Ams and Amo Recovered from Rajouri - फोटो : अमर उजाला