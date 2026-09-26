जम्मू-कश्मीर: तीन दिन की बैंक हड़ताल में एटीएम संभालेंगे नकदी का मोर्चा, रविवार को डाला जाएगा अतिरिक्त कैश

एटीएम से करेंसी चेस्ट तक, हर मोर्चे पर सुरक्षा जांच सख्त करने पर जोर

बैंक में रखी नकदी हो या एटीएम में जमा पैसा, उसकी सुरक्षा में छोटी चूक भी भारी पड़ सकती है। करेंसी चेस्ट में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, नकदी ले जाते समय सुरक्षा, एटीएम की निगरानी और आग से बचाव से लेकर नकली नोटों की पहचान तक, इन सभी पहलुओं पर शुक्रवार को श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर की 35वीं यूटी लेवल सुरक्षा समिति की बैठक में चर्चा हुई।



गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्राकर भारती की अध्यक्षता में हुई बैठक में आरबीआई, पुलिस, सीआरपीएफ, सीबीआई, जेके बैंक, एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे और दूसरे संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में करेंसी चेस्ट में पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और वहां के सुरक्षा इंतजामों को मजबूत रखने पर बात हुई।



नकदी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय सुरक्षा और आग से बचाव के उपाय भी चर्चा का हिस्सा रहे। सुरक्षा उपकरणों की स्थापना, उनके सही तरीके से काम करने और समय-समय पर रखरखाव पर भी ध्यान रखा गया। एटीएम पर हमले, चोरी की कोशिश और दूसरी सुरक्षा घटनाओं को देखते हुए ई-सर्विलांस सिस्टम की निगरानी भी बैठक का हिस्सा रही। एटीएम में लगे निगरानी और दूसरे सुरक्षा उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी नियमित जांच की जरूरत पर भी चर्चा हुई। भारती ने बैंक कर्मियों को नकली नोट पहचानने की नियमित ट्रेनिंग देने के साथ संदिग्ध नोट मिलने या सुरक्षा से जुड़ी घटना पर समय पर सूचना देने की जरूरत पर जोर दिया।