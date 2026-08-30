जोक्स: महिला- मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और तेरे पास क्या है? पड़ोसन का जवाब सुनकर बोलती बंद

जोक्स हिंदी: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...





दो सहेलियां कई दिनों बाद मिलीं

पहली- क्यों तेरे पति के तो सामने के दांत ही नहीं हैं

दूसरी- क्या बताऊं बहन..

2020 में शादी तय हुई तब कोविड था इसलिए ये मास्क लगाकर देखने आए थे।

पहली- फिर शादी के समय नहीं देखा ?

दूसरी- तब (2020 ) कोरोना था, और शादी के लिए केवल दो घंटे की अनुमति मिली थी।

अब तू ही बता इतने कम समय में मैं मेकअप करती या इनके दांत देखती?

