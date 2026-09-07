मजेदार हिंदी जोक्स: बेटे के साथ आई लड़की को देख मां के उड़े होश, वजह पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

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जोक्स और चुटकुले: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले (Chutkule in Hindi), जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



बेटा एक लड़की के साथ घर आया

मां ने पूछा यह कौन है?

बेटा बोला- यह मेरी धर्म-पत्नी है

मां सकते में आ गई और गुस्से में पूछा-

कब से चल रहा था, तुम दोनों के बीच ये सब?

बेटा बोला- पता नहीं, यह तो पार्क में मेरे बगल में बैठ

किसी का इंतज़ार कर रही थी,

बजरंग दल वालों ने हमारी शादी करवा दी.....

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पिंकी- डॉक्टर साहब, मेरा वजन कैसे कम होगा?

डॉक्टर- बस अपनी गर्दन को दाएं-बाएं हिलाना है

पिंकी- किस समय?

डॉक्टर- जब कोई खाने को पूछे तब.....







डॉक्टर- कल रात को क्या खाया था?

लड़की- बर्गर, पिज्जा और कोक

डॉक्टर- देखो ये फेसबुक नहीं है, सच बताओ

लड़की- जी रोटी और रात की टिंडे की सब्जी.....

3 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 चटपटे चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर- नाखून काटने पर खून क्यों नहीं निकलता है?

चिंटू- क्योंकि उसका नाम ही नाखून है

चिंटू का जवाब सुनकर टीचर ने अपना सिर पकड़ लिया......







टीचर- खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?

पप्पू- I Love You.....

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5 of 5 लड़का-लड़की के चुटकुले - फोटो : Freepik