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मजेदार हिंदी जोक्स: बेटे के साथ आई लड़की को देख मां के उड़े होश, वजह पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Mon, 07 Sep 2026 08:14 PM IST
सार
चुटकुले: जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए।
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
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जोक्स और चुटकुले: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले (Chutkule in Hindi), जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।
बेटा एक लड़की के साथ घर आया
मां ने पूछा यह कौन है?
बेटा बोला- यह मेरी धर्म-पत्नी है
मां सकते में आ गई और गुस्से में पूछा-
कब से चल रहा था, तुम दोनों के बीच ये सब?
बेटा बोला- पता नहीं, यह तो पार्क में मेरे बगल में बैठ
किसी का इंतज़ार कर रही थी,
बजरंग दल वालों ने हमारी शादी करवा दी.....
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
पिंकी- डॉक्टर साहब, मेरा वजन कैसे कम होगा?
डॉक्टर- बस अपनी गर्दन को दाएं-बाएं हिलाना है
पिंकी- किस समय?
डॉक्टर- जब कोई खाने को पूछे तब.....
डॉक्टर- कल रात को क्या खाया था?
लड़की- बर्गर, पिज्जा और कोक
डॉक्टर- देखो ये फेसबुक नहीं है, सच बताओ
लड़की- जी रोटी और रात की टिंडे की सब्जी.....
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जोक्स
- फोटो : अमर उजाला
एक काला आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया
स्वर्ग में उसे परी मिली और बोली- तुम कौन हो?
काला आदमी परी को इम्प्रेस करने के लिए बोला-
मैं टाइटैनिक का हीरो हूं
परी- टाइटैनिक डूबी थी, जली नहीं थी.....
टीचर- नाखून काटने पर खून क्यों नहीं निकलता है?
चिंटू- क्योंकि उसका नाम ही नाखून है
चिंटू का जवाब सुनकर टीचर ने अपना सिर पकड़ लिया......
टीचर- खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
पप्पू- I Love You.....
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लड़का-लड़की के चुटकुले
- फोटो : Freepik
गर्लफ्रेंड (बॉयफ्रेंड से)- मुझे कुछ कहना है
बॉयफ्रेंड- हां कहो न
गर्लफ्रेंड- समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं?
बॉयफ्रेंड- कहो न प्लीज
गर्लफ्रेंड- मैं मां बनने वाली हूं
बॉयफ्रेंड- कह दो ये झूठ है,
हमारा प्यार तो गंगाजल की तरह पवित्र है
गर्लफ्रेंड- बकवास मत कर गधे,
मेरी पूरी बात तो सुन
मैं तुम्हारी मां बनने वाली हूं,
तुम्हारे पापा ने प्रपोज किया है मुझे
बॉयफ्रेंड के होश उड़ गए......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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