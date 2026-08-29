हिंदी जोक्स: टीचर: भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? स्टूडेंट का जवाब सुनते ही चप्पल के साथ थप्पड़ों की बरसात

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala

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हिंदी जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स (Jokes) और चुटकुलों (Chutkule) की मदद ले सकते हैं। आपको हंसाने के लिए हम कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते रहते हैं और हंसाने का सिलसिला...



एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक रुक गया…

उसने देखा उसके पीछे दो लड़कियां किसी बात पर आपस में झगड़ रही थी

पहली लड़की- भगवान करे तेरी शादी किसी शराबी से हो जाए…

दूसरी लड़की- नहीं, भगवान करे तेरी शादी हो जाए...

शराबी बोला…तो मैं रुकूं या जाऊं…?

एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक रुक गया…उसने देखा उसके पीछे दो लड़कियां किसी बात पर आपस में झगड़ रही थीपहली लड़की- भगवान करे तेरी शादी किसी शराबी से हो जाए…दूसरी लड़की- नहीं, भगवान करे तेरी शादी हो जाए...शराबी बोला…तो मैं रुकूं या जाऊं…? अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स (Jokes) और चुटकुलों (Chutkule) की मदद ले सकते हैं। आपको हंसाने के लिए हम कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते रहते हैं और हंसाने का सिलसिला...

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीचर- भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है?

स्टूडेंट- सर भावना

टीचर- कैसे

स्टूडेंट- क्योंकि सर सभी इसमें बह जाते हैं

चप्पल के साथ थप्पड़ की बरसात



3 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik