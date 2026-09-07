कॉमेडी जोक्स: पंडित जी के पास गई महिला ने पूछा अपने पति का भविष्य, फिर जो हुआ पढ़कर हंस हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Amar Ujala/Adobe Stock

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लेटेस्ट चुटकुले: वर्तमान समय में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स (Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....







पंडित जी- तो बताइए, आप अपने पति के भविष्य के

बारे में क्या जानना चाहती हैं?

महिला- आप बस मुझे मेरे पति के बीते कल

के बारे में बता दीजिए

उसके हिसाब से उनका भविष्य तो मैं तय करुंगी......







महिला- मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते

पडिंत- जिसे प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दो

महिला- एक बार छोड़ा था, पड़ोसन के घर बैठे मिले......

2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Amar Ujala

दामाद (ससुर से)- मेरी दिल की तमन्ना है, आपकी बेटी को पलकों पर बिठाऊं

ससुर- फिर इसमें दिक्कत क्या है?

दामाद- पर वो 72 किलो की है,

दिल को कैसे समझाऊं

ससुर बेहोश......

3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik



बॉयफ्रेंड- मेरी सैलरी नहीं आई है अभी

गर्लफ्रेंड- अच्छा जानू, पापा आ गए

बाद में बात करती हूं.......

बॉयफ्रेंड- मेरी सैलरी नहीं आई है अभीगर्लफ्रेंड- अच्छा जानू, पापा आ गएबाद में बात करती हूं.......



बॉयफ्रेंड- बेबी हमारे प्यार के बारें में किसी को मत बताना गर्लफ्रेंड- तुम्हारी बहन को तो जरूर बताऊंगी

बॉयफ्रेंड- अरे उसको क्यों?

गर्लफ्रेंड- वो हमेशा कहती थी कि,

कोई कुत्ते का पिल्ला ही होगा,

जो तुझसे प्यार करेगा....... गर्लफ्रेंड- तुम्हारी बहन को तो जरूर बताऊंगीबॉयफ्रेंड- अरे उसको क्यों?गर्लफ्रेंड- वो हमेशा कहती थी कि,कोई कुत्ते का पिल्ला ही होगा,जो तुझसे प्यार करेगा....... गर्लफ्रेंड- बेबी बहुत याद आ रही है तुम्हारी

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5 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock