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कॉमेडी जोक्स: पंडित जी के पास गई महिला ने पूछा अपने पति का भविष्य, फिर जो हुआ पढ़कर हंस हंसकर हो जाएंगे लोटपोट
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:07 PM IST
सार
जोक्स हिंदी: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स माहौल को खुशनुमा बनाने के साथ-साथ दिनभर की थकान को भी दूर कर देते हैं।
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वायरल जोक्स
- फोटो : Amar Ujala/Adobe Stock
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लेटेस्ट चुटकुले: वर्तमान समय में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स (Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....
पंडित जी- तो बताइए, आप अपने पति के भविष्य के
बारे में क्या जानना चाहती हैं?
महिला- आप बस मुझे मेरे पति के बीते कल
के बारे में बता दीजिए
उसके हिसाब से उनका भविष्य तो मैं तय करुंगी......
महिला- मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते
पडिंत- जिसे प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दो
महिला- एक बार छोड़ा था, पड़ोसन के घर बैठे मिले......
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जोक्स का खजाना
- फोटो : Amar Ujala
दामाद (ससुर से)- मेरी दिल की तमन्ना है,
आपकी बेटी को पलकों पर बिठाऊं
ससुर- फिर इसमें दिक्कत क्या है?
दामाद- पर वो 72 किलो की है,
दिल को कैसे समझाऊं
ससुर बेहोश......
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मजेदार जोक्स
- फोटो : freepik
पप्पू तांत्रिक की खूबसूरत सेक्रेटरी का हाथ पकड़कर बोला-
आपका प्लान क्या है?
सेक्रेटरी- शादी से लेकर विदाई
पप्पू- बस..बस..मतलब पटी-पटाई हो
सेक्रेटरी पप्पू के गाल पर थप्पड़ मारकर बोली-
बाबा की सर्विस है, इडियट......
गर्लफ्रेंड- बेबी बहुत याद आ रही है तुम्हारी
बॉयफ्रेंड- मेरी सैलरी नहीं आई है अभी
गर्लफ्रेंड- अच्छा जानू, पापा आ गए
बाद में बात करती हूं.......
बॉयफ्रेंड- बेबी हमारे प्यार के बारें में किसी को मत बताना
गर्लफ्रेंड- तुम्हारी बहन को तो जरूर बताऊंगी
बॉयफ्रेंड- अरे उसको क्यों?
गर्लफ्रेंड- वो हमेशा कहती थी कि,
कोई कुत्ते का पिल्ला ही होगा,
जो तुझसे प्यार करेगा.......
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जोक्स इन हिंदी
- फोटो : Adobe Stock
एक काला आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया
स्वर्ग में उसे परी मिली और बोली- तुम कौन हो?
काला आदमी परी को इम्प्रेस करने के लिए बोला-
मैं टाइटैनिक का हीरो हूं
परी- टाइटैनिक डूबी थी, जली नहीं थी.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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