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चुटकुले: प्यार कब होता है? पंडित जी का जवाब सुनकर पिंकी की बोलती हो गई बंद
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:04 PM IST
सार
जोक्स इन हिंदी: अच्छे खानपान और अच्छी हवा के साथ इंसान को सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है, हंसी इंसान को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। हंसी-मजाक करने से मानसिक तनाव और चिंता भी दूर होती है।
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
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लेटेस्ट चुटकुले: अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। आपको हंसाने के लिए हम कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते रहते हैं और हंसाने का सिलसिला...
पिंकी- प्यार कब होता है?
पंडित जी- जब बुद्धि घास चरने चली जाती है,
तो प्यार हो जाता है
पिंकी- और ब्रेकअप
पंडित जी- जब घास समाप्त हो जाती है,
तो ब्रेकअप हो जाता है.....
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फनी जोक्स
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साली- अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है,
पर जब मैं शीशा देखती हूं तो सोचती हूं
कि मैं कितनी सुंदर हूं
जीजा- यह अहंकार नहीं गलतफहमी है और
गलतफहमी होना तो भोलापन है......
जीजा- तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों हो?
साली- क्योंकि भगवान ने हमें अपने हाथों से बनाया है
जीजा- जैसे हमें तो मजदूरों को ठेके पर दिया था.....
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वायरल फनी जोक्स
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इतिहास के टीचर ने चिंटू से पूछा
अकबर का जन्म कब हुआ था?
चिंटू- सर मैं तो स्कूल पढ़ने आता हूं,
डिलेवरी थोड़ी कराता हूं
चिंटू का जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए.....
पत्नी- सुनो जी, आपने कामवाली बाई को
I love You बोल दिया क्या?
पति- नहीं तो, क्यों क्या हुआ?
पत्नी- कल तक मुझे मेम साहब बुलाती थी,
आज दीदी बुला रही है.....
पत्नी- आपने मुझमें क्या देख कर शादी की?
पति- कुछ नहीं बस, बचपन से शौक था,
बड़े पंगे लेने का.....
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जोक्स इन हिंदी
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लड़के ने साधु बाबा से पूछा मौनव्रत का मतलब
लड़का- बाबा मौनव्रत किसे कहते हैं
साधु- जब हम कई साल नहीं बोलते हैं,
उसे मौनव्रत कहते हैं
लड़का- हम लोग उसे शादी कहते हैं.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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