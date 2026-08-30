चुटकुले: प्यार कब होता है? पंडित जी का जवाब सुनकर पिंकी की बोलती हो गई बंद

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



लेटेस्ट चुटकुले: अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। आपको हंसाने के लिए हम कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते रहते हैं और हंसाने का सिलसिला...



पिंकी- प्यार कब होता है?

पंडित जी- जब बुद्धि घास चरने चली जाती है,

तो प्यार हो जाता है

पिंकी- और ब्रेकअप

पंडित जी- जब घास समाप्त हो जाती है,

तो ब्रेकअप हो जाता है.....

2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

साली- अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है,

पर जब मैं शीशा देखती हूं तो सोचती हूं

कि मैं कितनी सुंदर हूं

जीजा- यह अहंकार नहीं गलतफहमी है और

गलतफहमी होना तो भोलापन है......





जीजा- तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों हो?

साली- क्योंकि भगवान ने हमें अपने हाथों से बनाया है

जीजा- जैसे हमें तो मजदूरों को ठेके पर दिया था.....

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Freepik

पत्नी- सुनो जी, आपने कामवाली बाई को

I love You बोल दिया क्या?

पति- नहीं तो, क्यों क्या हुआ?

पत्नी- कल तक मुझे मेम साहब बुलाती थी,

आज दीदी बुला रही है.....





पत्नी- आपने मुझमें क्या देख कर शादी की?

पति- कुछ नहीं बस, बचपन से शौक था,

बड़े पंगे लेने का.....

विज्ञापन

5 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik