फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Chutkule In Hindi Woman Pandit Jokes In Hindi Pati Patni New Jokes 2026

चुटकुले: प्यार कब होता है? पंडित जी का जवाब सुनकर पिंकी की बोलती हो गई बंद

Sun, 30 Aug 2026 06:04 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sun, 30 Aug 2026 06:04 PM IST
सार

जोक्स इन हिंदी: अच्छे खानपान और अच्छी हवा के साथ इंसान को सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है, हंसी इंसान को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। हंसी-मजाक करने से मानसिक तनाव और चिंता भी दूर होती है।

विज्ञापन
Funny Chutkule In Hindi Woman Pandit Jokes In Hindi Pati Patni New Jokes 2026
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

लेटेस्ट चुटकुले: अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। आपको हंसाने के लिए हम कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते रहते हैं और हंसाने का सिलसिला...



पिंकी- प्यार कब होता है?
पंडित जी- जब बुद्धि घास चरने चली जाती है, 
तो प्यार हो जाता है
पिंकी- और ब्रेकअप 
पंडित जी- जब घास समाप्त हो जाती है,
तो ब्रेकअप हो जाता है.....
Funny Chutkule In Hindi Woman Pandit Jokes In Hindi Pati Patni New Jokes 2026
फनी जोक्स - फोटो : freepik
साली- अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है,
पर जब मैं शीशा देखती हूं तो सोचती हूं
कि मैं कितनी सुंदर हूं
जीजा- यह अहंकार नहीं गलतफहमी है और
गलतफहमी होना तो भोलापन है......


जीजा- तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों हो?
साली- क्योंकि भगवान ने हमें अपने हाथों से बनाया है
जीजा- जैसे हमें तो मजदूरों को ठेके पर दिया था.....
Funny Chutkule In Hindi Woman Pandit Jokes In Hindi Pati Patni New Jokes 2026
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
इतिहास के टीचर ने चिंटू से पूछा
अकबर का जन्म कब हुआ था?
चिंटू- सर मैं तो स्कूल पढ़ने आता हूं,
डिलेवरी थोड़ी कराता हूं
चिंटू का जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए.....


फनी जोक्स: चिंटू- ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है, नर्स ने दिया गजब का मजेदार जवाब

जोक्स: राजू से पंडित जी- 500 रुपये निकाल बच्चा तेरा भाग्य खुलने वाला है, फिर जो हुआ पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी 
विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Chutkule In Hindi Woman Pandit Jokes In Hindi Pati Patni New Jokes 2026
Funny Hindi Jokes - फोटो : Freepik
पत्नी- सुनो जी, आपने कामवाली बाई को
I love You बोल दिया क्या?
पति- नहीं तो, क्यों क्या हुआ?
पत्नी- कल तक मुझे मेम साहब बुलाती थी,
आज दीदी बुला रही है.....


पत्नी- आपने मुझमें क्या देख कर शादी की?
पति- कुछ नहीं बस, बचपन से शौक था,
बड़े पंगे लेने का.....
विज्ञापन
Funny Chutkule In Hindi Woman Pandit Jokes In Hindi Pati Patni New Jokes 2026
जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik
लड़के ने साधु बाबा से पूछा मौनव्रत का मतलब
लड़का- बाबा मौनव्रत किसे कहते हैं
साधु- जब हम कई साल नहीं बोलते हैं,
उसे मौनव्रत कहते हैं
लड़का- हम लोग उसे शादी कहते हैं.....


(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed