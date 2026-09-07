चुटकुले: गर्लफ्रेंड की शादी के कार्ड को देखकर राजू ने सुरेश से कही ऐसी बात, पढ़िए धमाकेदार फनी जोक्स

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Amar Ujala

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मजेदार हिंदी जोक्स: आज कल के जीवन में हर इंसान के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से आपका मन प्रसन्न रहता है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। अगर आप नियमित रूप से सुबह और शाम हंसते हैं, तो मानसिक तनाव से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी एक ऐसी दवा है, जो आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स (Majedar Jokes in Hindi) लेकर आए हैं।





सोनू को गर्लफ्रेंड की शादी का कार्ड मिला

मोनू- तू जाएगा क्या?

सोनू- गर्लफ्रेंड थी तो क्या हुआ, जाऊंगा तो मैं जरूर

प्यार अपनी जगह, बटर चिकन अपनी जगह.....







एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक हरियाणवी आदमी को,

रेड लाइट क्रॉस करते पकड़ लिया

ट्रैफिक पुलिस- क्यूं तने लाल बत्ती ना दिखी के?

हरियाणवी आदमी- बत्ती तो दिखी थी पर तू ना दिखा......

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala

लड़का- मैं उस लड़की से शादी करूंगा,

जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो,

घर को संवारकर रखती हो और आज्ञाकारी हो

लड़की- मेरे घर आ जाना,

लड़का- क्यों?

ये सारे गुण मेरी नौकरानी में हैं.....

3 of 5 पति-पत्नी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 लेटेस्ट चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

बाबा ने महिला को बताया मौनव्रत का मतलब

महिला- बाबा मौनव्रत किसे कहते हैं

बाबा- जब हम कई साल नहीं बोलते हैं,

उसे मौनव्रत कहते हैं

महिला- पर हम लोग तो उसे शादी कहते हैं.....







पिंकी- प्यार कब होता है?

पंडित जी- जब बुद्धि घास चरने चली जाती है,

तो प्यार हो जाता है

पिंकी- और ब्रेकअप

पंडित जी- जब घास समाप्त हो जाती है,

तो ब्रेकअप हो जाता है.....

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5 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik