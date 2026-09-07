हिंदी जोक्स: टीचर- न्यूटन का नियम बताओ, लड़के का जवाब सुनकर हो गया बेहोश

हिंदी जोक्स: जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।





चिंटू नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था,

इतने में ही एक बहुत ही सुंदर लड़की दुकान में आई

चिंटू बोला- नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर हैं।

लड़की- शुक्रिया!

चिंटू- क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं?

लड़की-लजी नहीं, मैं शादीशुदा हूं।

चिंटू- पति से कह देना सहेली से मिलने जा रही हूं...!

लड़की- आप खुद कह दो वही इस समय आपके बाल काट रहे हैं..!

नाई ने चिंटू को कर दिया गंजा!

