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फनी चुटकुले: पति को चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गई पत्नी, फिर जो हुआ पढ़कर खूब हंसेंगे आप
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:55 PM IST
सार
हेथ्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुखमय जीवन जीने और सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हंसना तक भूल गए हैं।
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Amar Ujala
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जोक्स का खजाना: चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने-मुस्कुराने से मन प्रसन्न रहता है और आप तरोताजा भी महसूस करते हैं। हंसने से हम अपने सभी दुख दर्द भूल जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। खुश रहना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। हंसने के एक नहीं कई फायदे होते हैं। इससे हम मानसिक तनाव और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं।
पत्नी अपने पति के साथ चेकअप कराने के लिए
डॉक्टर के पास गई
पत्नी- डॉक्टर साहब मेरे पति को भी अंदर बुला लीजिए
डॉक्टर- घबराओ नहीं मैं एक शरीफ आदमी हूं
पत्नी- आप समझे नहीं, बाहर आपकी नर्स अकेली है
मुझे आप पर भरोसा है पर अपने पति पर नहीं है.....
पत्नी- शादीशुदा आदमी क्या भूल सकता है?
पति- शादीशुदा आदमी सब भूल सकता है
लेकिन घर पर मोबाइल नहीं......
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जोक्स इन हिंदी
- फोटो : Adobe Stock
दो दोस्त देर रात तक पढ़ते हुए
राजू- यार कितने बजे हैं?
सुरेश उठा और सामने वाले गर्ल्स हॉस्टल में पत्थर दे मारा
उधर से लड़की बाहर आई और बोली-
कुत्तों अब तो सो जाओ, रात के दो बज रहे हैं.....
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : freepik
मास्टर- बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ
छात्र- मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे,
मास्टरजी की है दो बेटी और मै मरता हूं छोटी पे
मास्टर जी बेहोश....
डॉक्टर- इंजेक्शन लिखा था, क्यों नहीं खरीदा?
मरीज- शनिवार को सुई नहीं खरीदते, शनिदेव नाराज हो जाएंगे
डॉक्टर- खरीद लो, वरना यमराज नाराज हो जाएंगे.....
राजू- डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश रहता हूं,
नींद भी अच्छे से आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है
हर काम में दिल भी लगता है,
कोई परेशानी नहीं है,ऐसा क्यूं?
डॉक्टर- मैं आप की बीमारी समझ गया हूं,
आपकी जिंदगी में विटामिन she की कमी है......
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जोक्स का खजाना
- फोटो : Freepik
साली- जीजा जी, मुझे किसी की नजर लग गई,
मैं क्या करूं?
जीजा- खुद को दुनिया की बुरी नजरों से बचाया करो,
सिर्फ आंखों में काजल काफी नहीं है
गले में नींबू, मिर्च और चप्पल लटकाया करो
जीजा की बात सुनकर साली आगबबूला हो गई.......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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