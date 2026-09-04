हिंदी जोक्स: डॉक्टर- आपके तीन दांत कैसे टूट गए? मरीज का जवाब सुनकर हो गया बेहोश

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : freepik

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हिंदी जोक्स: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



लड़का जैसे ही कॉलेज में पहुंचा, खुशी के मारे उछलने लगा।

दोस्त- क्या हुआ, इतना खुश कैसे है?

लड़का- आज पहली बार मुझसे किसी लड़की ने मेट्रो में बात की है।

दोस्त- वाह भाई, क्या बात हुई?

लड़का- मैं बैठा था, वो बोली- उठ ये लेडीज सीट है।



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

डॉक्टर- आपके तीन दांत कैसे टूट गए?

मरीज- जी पत्नी ने बहुत सख्त रोटी बनाई थी।

डॉक्टर- तो खाने के लिए मना कर देते।

मरीज- जी वही किया था।





3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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