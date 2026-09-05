धमाकेदार चुटकुले: पत्नी ने पति के जन्मदिन पर दिया ऐसा सरप्राइज, पढ़कर पेट पकड़कर खूब हंसेंगे आप

1 of 5 पति-पत्नी जोक्स - फोटो : freepik

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पति-पत्नी फनी जोक्स: हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है और उदासी दूर रहती है। इसके साथ ही हमारे आसपास का मौहाल खुशनुमा बना रहता है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो घर में भी खुशी का माहौल बना रहता है। खुलकर हंसना न केवल हमारी सेहत के लिए बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए धमाकेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आपका दिन बन जाएगा, तो देर किस बात कि चलिए शुरू करते है हंसने हंसाने का सिलसिला.....







पत्नी ने पति के जन्मदिन पर दिया सरप्राइज

पत्नी- मैं आपके जन्मदिन पर नए कपड़े लाई हूं

पति- अरे वाह, लाओ दिखाओ

पत्नी- रुको मैं अभी पहन के आती हूं

पति बेहोश......







पत्नी को मुस्कुराता देख पति बोला-

मुझे इतना मुस्कुरा कर क्यों देख रही हो?

पत्नी- खुद को अच्छा फील कराना हो तो सुबह उठो

अपने पति को देखो और सोचो

कितने लकी हैं ये जो इनको मैं मिली......

2 of 5 बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर- जब तुमको पता था कि लड़की कार चला रही है,

तो तुमको रोड से दूर चलना चाहिए था

मरीज- डॉक्टर साब, कौन सा रोड?

मैं तो खेत मे बैठकर चिलम पी रहा था......

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

चिंटू- मम्मी कोई कहानी सुनो ना

मां- बेटा मुझे तो कोई कहानी याद नहीं,

अभी तुम्हारे पापा घर आएंगे

तब मैं पूछूंगी की इतने लेट कैसे हुए?

फिर तुम देखना वह कितनी कहानियां सुनाते हैं......







मां (बेटे से)- तुझे कैसी बहू चाहिए?

बेटा- बिलकुल आपके जैसी,

लाड और प्यार करने वाली

मां- क्या बात है बेटा, लगता है तू भी अपने बाप की तरह

पूरी जिंदगी चप्पल खाकर ही बिताएगा......

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5 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock