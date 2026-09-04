चुटकुले: इन 5 जोक्स को पढ़ते ही छूट जाएगी आपकी हंसी, पलभर में टेंशन हो जाएगी दूर

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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चुटकुले: हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही वह दिल की कई बीमारियों से बचा रहता है। यही वह है कि लोगों को नियमित रूप से हर दिन हंसने की सलाह दी जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास हंसने की कोई वजह नहीं तो, आप जोक्स और चुटकुले पढ़कर हंस सकते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



पति आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगा कर बोला -

घुट-घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना...?

पत्नी- एकदम से मर जाना अच्छा होता है...!

पति- तो अपनी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रखे दे और किस्सा खत्म कर मेरा...!



2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर- क्या बात है...?

पप्पू- जी कुत्ते ने काट लिया है...!

डॉक्टर- तुमने बाहर बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ा, मरीज देखने का समय केवल सुबह आठ से 11 बजे तक है और तुम एक बजे आये हो...!

पप्पू- जी मैंने तो पढ़ लिया था, पर कुत्ते ने नहीं पढ़ा था...!



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik