जोक्स: गलतफहमी को लेकर भाभी ने देवर को दिया ऐसा मजेदार जवाब, पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

1 of 5 देवर-भाभी जोक्स - फोटो : freepik

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देवर-भाभी फनी जोक्स: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं।







देवर- ऐसी पत्नी को क्या बोलेगे

जो सुंदर हो, समझदार हो, गुस्सा न करे

और हमेशा आपकी सुने?

भाभी- गलतफहमी......







भाभी- एक बात कहूं शादी को लेकर

देवर- हां

भाभी- जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने,

अपना जीवन बिगाड़ लिया

देवर- जिसने सोच समझ कर की उसने,

कौन सा तीर मार लिया......

2 of 5 गप्पू-पप्पू फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

पप्पू (गप्पू से)- यार जिसकी बीवी का नाम खुशी हो,

उसका तो खुशियों से विश्वास ही उठ गया होगा.....







पप्पू- अगर मुझे दूसरा दिमाग लगवाने की जरूरत पड़ी,

तो मैं तुम्हारा दिमाग लगवाना चाहूंगा

गप्पू- मतलब तुम मानते हो कि मेरे पास जीनियस का दिमाग है?

पप्पू- नहीं, मुझे ऐसा दिमाग चाहिए जो पहले कभी यूज न हुआ हो....

3 of 5 पति-पत्नी के वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार हिंदी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala

पप्पू- ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं?

मां- इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा किसी को तू!

पप्पू (मन ही मन सोचता हुआ)- कसम से आज पहली बार

देवता वाली फीलिंग आ रही है....







बेटा- मां, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा,

आपकी झोली खुशियों से भर दूंगा

मां- पहले ये बोतलें भरकर फ्रिज में रख, नालायक....

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5 of 5 वायरल फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala