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फनी जोक्स: पप्पू ने टीचर को बताया बिस्किट पर बने ग्रीन डॉट का मतलब, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

Sat, 05 Sep 2026 08:51 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sat, 05 Sep 2026 08:51 PM IST
सार

अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। 

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हिंदी जोक्स - फोटो : freepik

जोक्स का खजाना: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए।





टीचर- बताओ, टाइगर बिस्किट पर जो ग्रीन डॉट होता है, 
उसका क्या मतलब होता है?
पप्पू- सर, इसका मतलब है कि टाइगर ऑनलाइन है
टीचर बेहोश......



टीचर- कल मैंने तुम्हे कुत्ते पर निबंध लिखने को कहा था,
तुम लिखकर क्यों नहीं लाए?
पप्पू- क्या करूं मैम?
मैंने जैसे ही कुत्ते पर पेन रखा, वो भाग गया
पप्पू की बात सुनकर टीचर ने अपना सिर पकड़ लिया......
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
सुरेश एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया
बॉस- बधाई हो, आप को सलेक्ट कर लिया गया है
आपकी सैलरी पहले साल 6 लाख (साल) होगी,
फिर अगले साल बढ़ाकर 10 लाख (साल) कर दी जाएगी
सुरेश (बॉस से)- फिर तो मैं अगले साल ही आऊंगा....
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एक गांव में बिजली आनी थी,
लोग खुश होकर नाच रहे थे
तभा एक कुत्ता भी नाचने लगा
किसी ने पूछा- तू क्यों नाच रहा है?
कुत्ता बोला- खंबे भी तो लगेंगे....



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वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock
मां घबराई और बेटे को फोन करके बोली- 
जल्दी से घर आ, बहू को पैरालिसिस अटैक आया है
उसका मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूमी हुई है
बेटा- घबराओ मत मां...वो सेल्फी ले रही है......



बेटा- मुझे शादी नहीं करनी,
मुझे सभी औरतों से डर लगता है
मां- कर ले बेटा, फिर एक ही औरत से डर लगेगा
बाकी सब अच्छी लगेंगी, चाहे तो अपने पापा से पूछ ले......
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सास-बहू जोक्स - फोटो : Adobe Stock
बहू- बहुत साल पहले एक बाबा ने मुझसे कहा था कि, 
भगवान तुझे इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा
सास- फिर क्या हुआ?
बहू- अब पता चला वो वजन की बात कर रहे थे
सास बेहोश.....



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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