फनी जोक्स: पप्पू ने टीचर को बताया बिस्किट पर बने ग्रीन डॉट का मतलब, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : freepik

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जोक्स का खजाना: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए।







टीचर- बताओ, टाइगर बिस्किट पर जो ग्रीन डॉट होता है,

उसका क्या मतलब होता है?

पप्पू- सर, इसका मतलब है कि टाइगर ऑनलाइन है

टीचर बेहोश......







टीचर- कल मैंने तुम्हे कुत्ते पर निबंध लिखने को कहा था,

तुम लिखकर क्यों नहीं लाए?

पप्पू- क्या करूं मैम?

मैंने जैसे ही कुत्ते पर पेन रखा, वो भाग गया

पप्पू की बात सुनकर टीचर ने अपना सिर पकड़ लिया......

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

सुरेश एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया

बॉस- बधाई हो, आप को सलेक्ट कर लिया गया है

आपकी सैलरी पहले साल 6 लाख (साल) होगी,

फिर अगले साल बढ़ाकर 10 लाख (साल) कर दी जाएगी

सुरेश (बॉस से)- फिर तो मैं अगले साल ही आऊंगा....

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

मां घबराई और बेटे को फोन करके बोली-

जल्दी से घर आ, बहू को पैरालिसिस अटैक आया है

उसका मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूमी हुई है

बेटा- घबराओ मत मां...वो सेल्फी ले रही है......







बेटा- मुझे शादी नहीं करनी,

मुझे सभी औरतों से डर लगता है

मां- कर ले बेटा, फिर एक ही औरत से डर लगेगा

बाकी सब अच्छी लगेंगी, चाहे तो अपने पापा से पूछ ले......

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5 of 5 सास-बहू जोक्स - फोटो : Adobe Stock