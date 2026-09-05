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हिंदी जोक्स: शादी के बाद जीवन को लेकर सास ने दामाद से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Sat, 05 Sep 2026 09:24 PM IST
सार
चुटकुले आपके तनाव को कम करने का काम करते हैं, जिससे आप प्रसन्न रहते हैं और सकारात्मक भी सोचते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं।
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फनी जोक्स
- फोटो : Freepik/Amar Ujala
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सास-दामाद जोक्स: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला.....
दामाद- आदमी का जीवन शादी के बाद कैसा रहता है?
सास- शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद
कुछ दिन मदहोशी में और उसके बाद का पूरा जीवन
खामोशी में रहता है
सास की बात सुनकर दामाद के होश उड़ गए......
सास- अब मैं आपके घर नहीं आऊंगी
दामाद- ठीक है
सास- क्या तुम कारण नहीं जानना चाहते?
दामाद- नहीं, मैं आपके फैसले की इ़़ज्जत करता हूं......
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Funny Hindi Jokes
- फोटो : Freepik
शादी के दूसरे दिन ही पत्नी को पीटने लगा अनपढ़ पति
लोगों ने पूछा क्यों मार रहे हो बेचारी को?
पति बोला- इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है,
मुझे वश में करने के लिए
मुझे मेरी मां से दूर करना चाहती है
बीवी रोते हुए गुस्से में बोली, वो ताबीज नहीं टी बैग है.....
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हिंदी जोक्स
- फोटो : Freepik
साली- पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं?
जीजा- क्योंकि शादी के बाद सारे गम
पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी बे-गम हो जाती है....
जीजा- बहुत सारी खोज के बाद पता चला कि,
पति-पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह 'पंडित' है
साली- वो कैसे?
जीजा- क्योंकि इन्होंने ही फेरों के समय
आग में घी डाला था....
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फनी जोक्स
- फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
भाभी- प्यार में पैसों की अहमियत नहीं होती
देवर- अच्छा फिर हर कहानी में लड़की के ख्वाबों में
कोई राजकुमार ही क्यों होता है?
कभी सुना है कि 'मेरे सपनों का मजदूर बरात लेकर आएगा'
देवर की बात सुनकर भाभी की बोलती बंद हो गई.....
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जोक्स इन हिंदी
- फोटो : freepik
लड़के ने साधु बाबा से पूछा मौनव्रत का मतलब
लड़का- बाबा मौनव्रत किसे कहते हैं
साधु- जब हम कई साल नहीं बोलते हैं,
उसे मौनव्रत कहते हैं
लड़का- हम लोग उसे शादी कहते हैं.....
पत्नी को वश में करने के लिए बाबा ने,
राजू को एक ताबीज दिया
एक महीने बाद राजू, बाबा के पास आकर बोला-
बाबा, पत्नी पर तो कोई असर नहीं हुआ,
लेकिन पड़ोसन वश मे आ गई
बाबा- चलो इफेक्ट न सही, साइड इफेक्ट तो हुआ......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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