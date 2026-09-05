हिंदी जोक्स: शादी के बाद जीवन को लेकर सास ने दामाद से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

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सास-दामाद जोक्स: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सिलसिला.....





दामाद- आदमी का जीवन शादी के बाद कैसा रहता है?

सास- शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद

कुछ दिन मदहोशी में और उसके बाद का पूरा जीवन

खामोशी में रहता है

सास की बात सुनकर दामाद के होश उड़ गए......







सास- अब मैं आपके घर नहीं आऊंगी

दामाद- ठीक है

सास- क्या तुम कारण नहीं जानना चाहते?

दामाद- नहीं, मैं आपके फैसले की इ़़ज्जत करता हूं......

2 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Freepik

शादी के दूसरे दिन ही पत्नी को पीटने लगा अनपढ़ पति

लोगों ने पूछा क्यों मार रहे हो बेचारी को?

पति बोला- इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है,

मुझे वश में करने के लिए

मुझे मेरी मां से दूर करना चाहती है

बीवी रोते हुए गुस्से में बोली, वो ताबीज नहीं टी बैग है.....

3 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik

साली- पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं?

जीजा- क्योंकि शादी के बाद सारे गम

पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी

बे-गम हो जाती है....







जीजा- बहुत सारी खोज के बाद पता चला कि,

पति-पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह 'पंडित' है

साली- वो कैसे?

जीजा- क्योंकि इन्होंने ही फेरों के समय

आग में घी डाला था....

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4 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

भाभी- प्यार में पैसों की अहमियत नहीं होती

देवर- अच्छा फिर हर कहानी में लड़की के ख्वाबों में

कोई राजकुमार ही क्यों होता है?

कभी सुना है कि 'मेरे सपनों का मजदूर बरात लेकर आएगा'

देवर की बात सुनकर भाभी की बोलती बंद हो गई.....

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5 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik