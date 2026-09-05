हिंदी चुटकुले: तू इतना लेट कैसे हुई आज? रिंकी की बात सुनकर पिंकी के उड़ गए होश

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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वायरल फनी जोक्स: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए, जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इंसान को हंसाने में जोक्स और चुटकुले (Jokes in Hindi, Chutkule) मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वायरल जोक्स लेकर आए हैं जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे।





रिंकी- तू इतना लेट कैसे हुई आज?

पिंकी- वो रास्ते में एक आदमी का 2000 रुपये का नोट गुम हो गया था

रिंकी- क्या तू उसे ढूंढने में मदद कर रही थी?

पिंकी- अरे नहीं यार, मैं तो उस नोट के ऊपर खड़ी थी....

2 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

एक लड़के ने एक खूबसूरत लड़की से पुछा,

आप कहां रहती हो?

लड़की ने जवाब दिया- एम जी रोड

लड़का- इतनी खूबसूरत होकर भी रोड पर रहती हो,

चलो मेरे घर चलो.......







गर्लफ्रेंड- अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे?

बॉयफ्रेंड- मैं भी मर जाऊंगा

गर्लफ्रेंड- इतना प्यार करते हो?

बॉयफ्रेंड- प्यार नहीं, तेरे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है,

कि अब जीना मुश्किल है......

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

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4 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

पति ने पत्नी के लिए बनाया खाना

पत्नी- ये सब्ज़ी जो तुमने बनाई है, इसका क्या नाम है?

पति- क्यों पूछ रही हो?

पत्नी- मुझे भी तो ऊपर जाकर जवाब देना है,

जब वो पूछेंगे, क्या खाकर मरी थी?







पत्नी- आपको याद है कि जब आप मुझे देखने आए थे,

तब मैंने किस रंग की साड़ी पहनी थी?

पति- नहीं

पत्नी- इसका मतलब की आप मुझे प्यार नहीं करते

पति- अरे ऐसी बात नहीं है

जब कोई पटरी पर लेटने जाता है,

तो वो ये थोड़ी देखता है की ट्रेन

शताब्दी है या राजधानी.....

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5 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock