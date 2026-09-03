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हिंदी जोक्स: आंधी रात को घर में घुसे चोर से महिला ने कही ऐसी बात, पढ़कर खूब हंसेंगे आप

Thu, 03 Sep 2026 08:40 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Thu, 03 Sep 2026 08:40 PM IST
सार

हंसने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यही वजह है कि सेहतमंद रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को हंसने की सलाह देते हैं। हंसने के लिए आप जोक्स और चुटकुलों की मदद ले सकते हैं।

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जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe stock

मजेदार जोक्स: हंसने से मन की उदासी दूर रहती है और घर में सकारात्मक माहौल रहता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं। हंसी एक दवा की तरह है, जो इंसान को कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर......




आंधी रात को चोर एक घर में घुसा और
उस घर के मर्द को रस्सी से बांध दिया
और चाकू दिखाकर महिला से बोला-
सारे गहने और पैसे निकालो
महिला- आप को जो चाहिए ले लो,
पर पहले उन्हें छोड़ दो
चोर- क्यों 
महिला- वो पड़ोसन के पति हैं,
मेरे वाले आते ही होंगे......
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जीजा-साली जोक्स - फोटो : freepik
एक लड़की मेकअप करके ऑफिस आई
सारे ऑफिस के लोग उसे ही देख रहे थे
लड़की- मैं कैसी दिख रही हूं ?
बॉस- क्या बात है आज तो बहुत सुन्दर लग रही हो?
लड़की- ज्यादा मक्खन लगाने की जरुरत नहीं है
बाहर जाके ब्यूटी पार्लर वाले का बिल भर आओ......



ऑफिस में आई नई सेक्रेटरी ने एक दिन अपने बॉस से पूछा-
सर आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी
नजरों से क्यों देखती हैं?
बॉस ने ठंडी सांस ली और कहा-
क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी..... 
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik
प्रेमी- मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि
लड़कियां इतना फैशन करती क्यों हैं?
प्रेमिका- अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानते
जाल जितना ज्यादा खूबसूरत होता है,
पंछी उतने ज्यादा फंसते हैं न......


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देवर-भाभी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
देवर बंदूक लेके दरवाजे पर खड़ा था
भाभी- बंदूक लेके दरवाजे पर क्यों खड़े हो?
देवर- शेर का शिकार करने जा रहा हूं
भाभी- तो जाते क्यों नहीं?
देवर- क्योंकि बाहर कुत्ता खड़ा है......



भाभी- एक बात कहूं शादी को लेकर 
देवर- हां
भाभी- जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने,
अपना जीवन बिगाड़ लिया
देवर- जिसने सोच समझ कर की उसने,
कौन सा तीर मार लिया......
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मजेदार जोक्स - फोटो : freepik
गप्पू एक बार Double Decker बस में चढ़ गया
कंडक्टर ने उसे ऊपर भेज दिया,
गप्पू थोड़ी ही देर में भागता हुआ वापिस आया और बोला,
मरवाएगा क्या... ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है......



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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