हिंदी जोक्स: आंधी रात को घर में घुसे चोर से महिला ने कही ऐसी बात, पढ़कर खूब हंसेंगे आप

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe stock

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें

मजेदार जोक्स: हंसने से मन की उदासी दूर रहती है और घर में सकारात्मक माहौल रहता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं। हंसी एक दवा की तरह है, जो इंसान को कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर......





आंधी रात को चोर एक घर में घुसा और

उस घर के मर्द को रस्सी से बांध दिया

और चाकू दिखाकर महिला से बोला-

सारे गहने और पैसे निकालो

महिला- आप को जो चाहिए ले लो,

पर पहले उन्हें छोड़ दो

चोर- क्यों

महिला- वो पड़ोसन के पति हैं,

मेरे वाले आते ही होंगे......

2 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : freepik

एक लड़की मेकअप करके ऑफिस आई

सारे ऑफिस के लोग उसे ही देख रहे थे

लड़की- मैं कैसी दिख रही हूं ?

बॉस- क्या बात है आज तो बहुत सुन्दर लग रही हो?

लड़की- ज्यादा मक्खन लगाने की जरुरत नहीं है

बाहर जाके ब्यूटी पार्लर वाले का बिल भर आओ......







ऑफिस में आई नई सेक्रेटरी ने एक दिन अपने बॉस से पूछा-

सर आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी

नजरों से क्यों देखती हैं?

बॉस ने ठंडी सांस ली और कहा-

क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी.....

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 देवर-भाभी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

देवर बंदूक लेके दरवाजे पर खड़ा था

भाभी- बंदूक लेके दरवाजे पर क्यों खड़े हो?

देवर- शेर का शिकार करने जा रहा हूं

भाभी- तो जाते क्यों नहीं?

देवर- क्योंकि बाहर कुत्ता खड़ा है......







भाभी- एक बात कहूं शादी को लेकर

देवर- हां

भाभी- जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने,

अपना जीवन बिगाड़ लिया

देवर- जिसने सोच समझ कर की उसने,

कौन सा तीर मार लिया......

विज्ञापन

5 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik