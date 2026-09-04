जोक्स हिंदी: जीजा से मजाक कर रहा थी साली, फिर जीजा ने जो कहा पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

जोक्स हिंदी: जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।





एक बुजुर्ग अपनी पुरानी मारुति से जा रहे थे..

कि एक BMW को ज़रा सी खरोंच लग गयी।



BMW में से चार लम्बे चौड़े सरदार निकले

और वृद्ध व्यक्ति की पिटाई की नौबत आ गयी।



तभी बुजुर्ग ने कहा कि आप चार हैं

और मैं अकेला, ये तो ना-इंसाफी है



उन चारों सरदारों में जो सबसे बड़ा था,

वो बोला, सुरजिते और अमार्जिते तुम अंकल की तरफ हो जाओ।



बुजुर्ग बोला, “पर हम तो तीन हैं और आप दो ”



तो उन मे से सुरजिते बोला- कोई बात नहीं अंकल जी आप घर जाओ, इन दोनों से हम निपटते हैं !

