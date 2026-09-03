चुटकुले: एक हफ्ते से पति के गायब होने पर महिला पहुंची पुलिस के पास, फिर जो हुआ पढ़कर पेट पकड़ कर हंसेंगे आप

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe stock

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जोक्स इन हिंदी: काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। इसलिए लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं।







महिला (पुलिस से)- मेरे पति एक हफ्ते से गायब हैं

पुलिस- उनकी कोई निशानी है?

महिला- जी, ये गोलू सात साल का और

ये भोलू पांच साल का

पुलिस वाला बेहोश......







एक आदमी भागता हुआ पुलिस के पास पहुंचा और बोला-

मेरे दोस्त के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया

पुलिस- क्या हुआ तुम्हारे दोस्त के साथ?

आदमी- वो मेरी बीवी के साथ भाग गया.....

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

लड़का- बाबू मुझे सरप्राइज दो

लड़की- चलो आज तुम्हें मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूं

लड़की का जवाब सुनकर लड़के की बोलती हो गई बंद....

3 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पति- तुम हर बात पर हमेशा मेरा-मेरा करती हो

हमारा कहना चाहिए

पत्नी अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती है

पति- क्या ढूंढ रही हो?

पत्नी- हमारा पेटीकोट...







पति- तुम्हारे डैडी की मजाक करने की आदत

गई नहीं अभी तक

पत्नी- क्यों क्या हुआ?

पति- आज फिर कॉल करके पूछ रहे थे

कि मेरी बेटी के साथ खुश तो हो....

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5 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला