फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Jokes In Hindi Chor police jokes police woman hindi jokes ladka ladki viral jokes chutkule in hindi

चुटकुले: एक हफ्ते से पति के गायब होने पर महिला पहुंची पुलिस के पास, फिर जो हुआ पढ़कर पेट पकड़ कर हंसेंगे आप

Thu, 03 Sep 2026 09:13 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Thu, 03 Sep 2026 09:13 PM IST
सार

जोक्स: जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गया है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। 

विज्ञापन
Jokes In Hindi Chor police jokes police woman hindi jokes ladka ladki viral jokes chutkule in hindi
हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe stock

जोक्स इन हिंदी: काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। इसलिए लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं।





महिला (पुलिस से)- मेरे पति एक हफ्ते से गायब हैं
पुलिस- उनकी कोई निशानी है?
महिला- जी, ये गोलू सात साल का और
ये भोलू पांच साल का
पुलिस वाला बेहोश......



एक आदमी भागता हुआ पुलिस के पास पहुंचा और बोला-
मेरे दोस्त के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया
पुलिस- क्या हुआ तुम्हारे दोस्त के साथ?
आदमी- वो मेरी बीवी के साथ भाग गया.....
Jokes In Hindi Chor police jokes police woman hindi jokes ladka ladki viral jokes chutkule in hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
लड़का-  बाबू मुझे सरप्राइज दो
लड़की- चलो आज तुम्हें मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूं
लड़की का जवाब सुनकर लड़के की बोलती हो गई बंद....
Jokes In Hindi Chor police jokes police woman hindi jokes ladka ladki viral jokes chutkule in hindi
जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik
राजू- डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश रहता हूं,
नींद भी अच्छे से आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है
हर काम में दिल भी लगता है,
कोई परेशानी नहीं है,ऐसा क्यूं?
डॉक्टर- मैं आप की बीमारी समझ गया हूं,
आपकी जिंदगी में विटामिन she की कमी है...... 



हिंदी जोक्स: आंधी रात को घर में घुसे चोर से महिला ने कही ऐसी बात, पढ़कर खूब हंसेंगे आप


जोक्स: न्यूरोलॉजिस्ट को लेकर बुजुर्ग पेशेंट ने डॉक्टर को दिया ऐसा मजेदार जवाब, पेट पकड़ कर हंसेंगे आप
विज्ञापन
विज्ञापन
Jokes In Hindi Chor police jokes police woman hindi jokes ladka ladki viral jokes chutkule in hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
पति- तुम हर बात पर हमेशा मेरा-मेरा करती हो
हमारा कहना चाहिए
पत्नी अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती है
पति- क्या ढूंढ रही हो?
पत्नी- हमारा पेटीकोट... 



पति- तुम्हारे डैडी की मजाक करने की आदत
गई नहीं अभी तक
पत्नी- क्यों क्या हुआ?
पति- आज फिर कॉल करके पूछ रहे थे
कि मेरी बेटी के साथ खुश तो हो.... 
विज्ञापन
Jokes In Hindi Chor police jokes police woman hindi jokes ladka ladki viral jokes chutkule in hindi
जोक्स - फोटो : अमर उजाला
दुकानदार (महिला से)-  आपको दुकान की हर एक
चप्पल दिखा दी, अब कोई बाकी नहीं है
महिला- वो सामने डिब्बे में क्या है?
दुकानदार- रहम करो मैडम, उसमें मेरा टिफिन है.....



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed