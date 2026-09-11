आज के मजेदार जोक्स: मैं मां बनने वाली हूं, गर्लफ्रेंड की बात सुनकर बॉयफ्रेंड के उड़े होश

फनी जोक्स: कहते हैं कि हंसने से उम्र बढ़ती है। स्वस्थ रहने के लिए इंसान को हर दिन हंसना चाहिए। जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।
गर्लफ्रेंड- मुझे कुछ कहना है
बॉयफ्रेंड- हां कहो न
गर्लफ्रेंड- समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं?
बॉयफ्रेंड- कहो न प्लीज
गर्लफ्रेंड- मैं मां बनने वाली हूं
बॉयफ्रेंड- कह दो ये झूठ है,
हमारा प्यार तो गंगाजल की तरह पवित्र है
गर्लफ्रेंड- बकवास मत कर गधे,
मेरी पूरी बात तो सुन,
मैं तुम्हारी मां बनने वाली हूं,
तुम्हारे पापा ने प्रपोज किया है मुझे
गर्लफ्रेंड की बात सुनकर बॉयफ्रेंड के होश उड़ गए......
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मजेदार फनी जोक्स
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पत्नी- कल जो भिखारी आया था, वो बहुत बदतमीज था
पति- क्यों क्या हुआ?
पत्नी- कल मैंने उसे खाना दिया और आज वो मुझे एक किताब दे गया
पति- कौनसी किताब?
पत्नी- खाना पकाना सीखें....
एक बार पति ने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हुए,
किचन में जाकर चार पीस ब्रेड सेक कर
उसपर हरी चटनी लगा कर खा गया
अब बेचारा एक घंटे से चुपचाप बैठा है
पत्नी बार-बार पूछ रही है कि,
मेंहदी भिगोई थी कहां गई?
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वायरल फनी जोक्स
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वायरल फनी जोक्स
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टीचर- लॉफर और ऑफर में क्या फर्क है?
राजू- बहुत आसान है मैम
आई लव यू अगर लड़का कहे तो लॉफर
लड़की कहे तो ऑफर......
एक काला आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया
स्वर्ग में उसे परी मिली और बोली- तुम कौन हो?
काला आदमी परी को इम्प्रेस करने के लिए बोला-
मैं टाइटैनिक का हीरो हूं
परी- टाइटैनिक डूबी थी, जली नहीं थी.....
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फनी वायरल जोक्स
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लड़की- सुबह से चक्कर से आ रहे हैं
डॉक्टर- तुम्हारी नब्ज तो ठीक चल रही है,
एकदम घड़ी की तरह
लड़की- अरे नहीं, आपने गलती से नब्ज की जगह
मेरी घड़ी पर हाथ रखा हुआ है......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)