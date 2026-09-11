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फनी चुटकुले: सुरेश को खांसी की जगह डॉक्टर ने दी लूज मोशन की दवा, वजह पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

Fri, 11 Sep 2026 05:20 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 11 Sep 2026 05:20 PM IST
सार

जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, मन की उदासी दूर रहती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। हंसने से मन में सकारात्मक ख्याल आते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल चुटकुले लेकर आए हैं।

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वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

हिंदी जोक्स: स्वस्थ रहने की फ्री दवा है हंसी। हंसने से इंसान का मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। अच्छे खानपान और अच्छी हवा के साथ इंसान को सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है, क्योंकि हंसी-मजाक इंसान को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला....





मरीज- डॉक्टर साब, मुझे खांसी थी
आपने लूज मोशन की दवाई दे दी
डॉक्टर- वो इसलिए, अब तुम खांसने से पहले
10 बार सोचोगे.....



मरीज- डॉक्टर साहब, यह मेरा पहला ऑपरेशन है?
डॉक्टर- घबराओ मत, यह मेरा भी पहला ही ऑपरेशन है

मरीज कोमा में......
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गप्पू-पप्पू फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala
गप्पू- यार तुझे पता है, बीवी एक घंटे तक
लेक्चर देने के बाद क्या बोलती है?
पप्पू- क्या?
गप्पू- मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया है......
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हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik
गर्लफ्रेंड- मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए
ब्वॉयफ्रेंड- चल पगली, कुछ भी हो
मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा
मम्मी से बोलना मुझे भूल जाएं......


हिंदी जोक्स: मजाक-मजाक में मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोल दिया, गप्पू का जवाब सुनकर पप्पू के उड़ गए होश


वायरल फनी जोक्स: भगवान से शिकायत करने मंदिर पहुंचा शादीशुदा आदमी, वजह पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी
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फनी वायरल जोक्स - फोटो : Freepik
बेटी- मैं पड़ोसी से प्यार करती हूं और भाग रही हूं उसके साथ
बाप- थैंक गॉड,  मेरे पैसे और समय दोनों बच गए
बेटी- पापा, मैं लेटर पढ़ रही हूं, जो मम्मी रखकर गई है
बाप बेहोश...



पिता- क्या कर रही हो?
बेटी- पढ़ रही हूं
पिता- शाबास, क्या पढ़ रही हो?
बेटी- आपके होने वाले दामाद के मैसेज
पिता बेहोश.....
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik
लड़की (लड़के से)- आज मुझे पापा ने नया मोबाइल लेकर दिया
लड़का- अच्छा कौन-सा मोबाइल है?
लड़की- श्यामसिंह का 
लड़का पहले तो चकराया कि ये मार्केट में कौनसा
नया मोबाइल आया है, फिर उसकी समझ में आया तो बोला-
अबे अक्ल की गवार वो सैमसंग है.....



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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