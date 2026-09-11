फनी चुटकुले: सुरेश को खांसी की जगह डॉक्टर ने दी लूज मोशन की दवा, वजह पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

1 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik







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हिंदी जोक्स: स्वस्थ रहने की फ्री दवा है हंसी। हंसने से इंसान का मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। अच्छे खानपान और अच्छी हवा के साथ इंसान को सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है, क्योंकि हंसी-मजाक इंसान को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला....







मरीज- डॉक्टर साब, मुझे खांसी थी

आपने लूज मोशन की दवाई दे दी

डॉक्टर- वो इसलिए, अब तुम खांसने से पहले

10 बार सोचोगे.....







मरीज- डॉक्टर साहब, यह मेरा पहला ऑपरेशन है?

डॉक्टर- घबराओ मत, यह मेरा भी पहला ही ऑपरेशन है मरीज कोमा में......

2 of 5 गप्पू-पप्पू फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

गप्पू- यार तुझे पता है, बीवी एक घंटे तक

लेक्चर देने के बाद क्या बोलती है?

पप्पू- क्या?

गप्पू- मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया है......

3 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 फनी वायरल जोक्स - फोटो : Freepik

बेटी- मैं पड़ोसी से प्यार करती हूं और भाग रही हूं उसके साथ

बाप- थैंक गॉड, मेरे पैसे और समय दोनों बच गए

बेटी- पापा, मैं लेटर पढ़ रही हूं, जो मम्मी रखकर गई है

बाप बेहोश...







पिता- क्या कर रही हो?

बेटी- पढ़ रही हूं

पिता- शाबास, क्या पढ़ रही हो?

बेटी- आपके होने वाले दामाद के मैसेज

पिता बेहोश.....

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik