फनी जोक्स: दूल्हा- घूंघट उठाते हुए क्या मैं चेहरा देख लूं? दुल्हन का जवाब पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

फनी जोक्स: अच्छी सहेत के लिए हंसना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं, हंसते रहने से मानसिक तनाव दूर होता है। इसके साथ ही शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकालकर जरूर हंसे। इसीलिए हम आपको को हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...
जलन की शिकायत लेकर एक खूबसूरत लड़की देहाती डॉक्टर के पास जाकर बोली...
लड़की- मेरे चेहरे में जलन हो रही है।
डॉक्टर- आपके चेहरे का हमें एक्स रे करना पड़ेगा।
लड़की- एक्स रे में क्या होता है?
डॉक्टर- चेहरे की फोटो खींची जाती है...
लड़की- 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूं।
डॉक्टर बेहोश!!!
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वायरल जोक्स
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दूल्हा - घूंघट उठाते हुए क्या मैं चेहरा देख लूं...?
दुल्हन- हां, लेकिन देखकर डिलीट कर देना...!
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वायरल चुटकुले
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पत्रकार- 80 साल की उम्र में भी आप बीवी को डार्लिंग कहते हैं, इस प्यार का राज क्या है?
बूढ़ा व्यक्ति- बेटे 20 साल पहले इनका नाम भूल गया था, पूछने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए डार्लिंग कहता हूं...
हिंदी जोक्स: मम्मी- चिंटू, रिजल्ट का क्या हुआ? बेटे का जवाब सुनकर हो गई बेहोश
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वायरल फनी जोक्स
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टीटू- तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं?
पप्पू- जी वो गालियां खाने का काम करते हैं।
टीटू- क्या मतलब?
पप्पू- जी वो Customer Care Executive हैं।
चुटकुले: साली- जीजा जी, मैं आपको कैसी लगती हूं? जीजा का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद
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वायरल चुटकुले
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लल्लू भगवान से- भगवान आपकी कृपा से मुझे रास्ते में 1000 रुपए मिल जाएं।
तो मैं पक्का आपके चरणों में 500 रुपए चढ़ा दूंगा।
कुछ दूर जाने पर लल्लू को 500 रुपए का नोट मिला।
लल्लू- प्रभु आपको इतना भी भरोसा न था जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)