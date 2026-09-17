फनी जोक्स: दूल्हा- घूंघट उठाते हुए क्या मैं चेहरा देख लूं? दुल्हन का जवाब पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: अच्छी सहेत के लिए हंसना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं, हंसते रहने से मानसिक तनाव दूर होता है। इसके साथ ही शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकालकर जरूर हंसे। इसीलिए हम आपको को हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



जलन की शिकायत लेकर एक खूबसूरत लड़की देहाती डॉक्टर के पास जाकर बोली...

लड़की- मेरे चेहरे में जलन हो रही है।

डॉक्टर- आपके चेहरे का हमें एक्स रे करना पड़ेगा।

लड़की- एक्स रे में क्या होता है?

डॉक्टर- चेहरे की फोटो खींची जाती है...

लड़की- 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूं।

डॉक्टर बेहोश!!!



2 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

दूल्हा - घूंघट उठाते हुए क्या मैं चेहरा देख लूं...?

दुल्हन- हां, लेकिन देखकर डिलीट कर देना...!



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik