फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Comedy Jokes In Hindi Saas Bahu Chutkule Whatsapp New Jokes 2026 Sasur Damad Funny Jokes

हिंदी चुटकुले: सास से बहू- रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है? फिर जो हुआ पढ़कर पेट पकड़कर हंसेंगे आप

Fri, 18 Sep 2026 05:19 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 18 Sep 2026 05:19 PM IST
सार

जोक्स: अगर आपको मानसिक तनाव और बीमारियों से बचना है, तो हर दिन नियमित रूप से हंसना शुरू कर दीजिए। वर्तमान में सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो तनाव के साथ कई बीमारियां भी आपसे दूर रहती हैं।

विज्ञापन
Comedy Jokes In Hindi Saas Bahu Chutkule Whatsapp New Jokes 2026 Sasur Damad Funny Jokes
जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe stock/Amar ujala

वायरल फनी जोक्स: चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने-मुस्कुराने से मन प्रसन्न रहता है और आप तरोताजा भी महसूस करते हैं। हंसने से हम अपने सभी दुख दर्द भूल जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। खुश रहना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। हंसने के एक नहीं कई फायदे होते हैं। इससे हम मानसिक तनाव और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। 





सास (बहू से)- ये रस्सी अपनी जीभ से काट दो
बहू- रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है? 
सास- तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है......



सास के साथ गुरुजी का प्रवचन सुनने गई बहू
गुरुजी- जो स्वर्ग जाना चाहता है,
वह अपना हाथ ऊपर करो
बहू की सास और ननंद ने हाथ उठाया,
मगर बहू ने नहीं उठाया
गुरुजी ने बहू से पूछा -
क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहती?
बहू- बस ये दोनों चली जाएं तो,
मेरे लिए यहीं स्वर्ग बन जाएगा....
Comedy Jokes In Hindi Saas Bahu Chutkule Whatsapp New Jokes 2026 Sasur Damad Funny Jokes
फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
देवर- आप बहुत सुंदर हो
भाभी- अच्छा
भाभी- और बताओ देवर जी क्या कर रहे हो?
देवर- पढ़ रहा हूं
भाभी- शाबास, क्या पढ़ रहे हो?
देवर- आपकी होने वाली देवरानी के मैसेज
देवर की बात सुनकर भाभी ने अपना सिर पकड़ लिया......
Comedy Jokes In Hindi Saas Bahu Chutkule Whatsapp New Jokes 2026 Sasur Damad Funny Jokes
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
पप्पू ने जैसे ही कार में बैठकर सीट बेल्ट बांधनी चाही,
उदासी भरी आवाज में उसकी पत्नी बोली-
मेरे करवा चौथ व्रत पर विश्वास नहीं है आपको......



जोक्स: गब्बर को लेकर मां ने बेटे से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी


पत्नी से पति- कम से कम आज ये दिन तो न देखना पड़ता, पढ़िए मजेदार चुटकुले
विज्ञापन
विज्ञापन
Comedy Jokes In Hindi Saas Bahu Chutkule Whatsapp New Jokes 2026 Sasur Damad Funny Jokes
वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

बेटी- मां, मुझे मेरे कॉलेज के एक शिक्षक,
बहुत हैंडसम लगते हैं
मां- शिक्षक पिता समान होते हैं
बेटी- मां तुम हमेशा अपने बारें में सोचती हो.......



पप्पू iPhone 7 जेब में डालकर रास्ते 
पर चल रहा था, कि तभी पैर फिसला और गिर पड़ा
तभी कुछ खटाक से टूटने की आवाज आई
पप्पू दिल थाम कर बोला- भगवान करे हड्डी टूटी हो.....
विज्ञापन
Comedy Jokes In Hindi Saas Bahu Chutkule Whatsapp New Jokes 2026 Sasur Damad Funny Jokes
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik
पप्पू ऑपरेशन के लिए एक डॉक्टर के पास गया और
वहां रखी फूलों की माला को देखकर बोला-
ये फूलों की खुशबूदार माला किस के लिए है?
डॉक्टर- ये मेरे जीवन का पहला ऑपरेशन है,
सफल हुआ तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे लिए.....




(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed