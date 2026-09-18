हिंदी चुटकुले: सास से बहू- रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है? फिर जो हुआ पढ़कर पेट पकड़कर हंसेंगे आप

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe stock/Amar ujala







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वायरल फनी जोक्स: चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने-मुस्कुराने से मन प्रसन्न रहता है और आप तरोताजा भी महसूस करते हैं। हंसने से हम अपने सभी दुख दर्द भूल जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। खुश रहना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। हंसने के एक नहीं कई फायदे होते हैं। इससे हम मानसिक तनाव और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं।







सास (बहू से)- ये रस्सी अपनी जीभ से काट दो

बहू- रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है?

सास- तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है......







सास के साथ गुरुजी का प्रवचन सुनने गई बहू

गुरुजी- जो स्वर्ग जाना चाहता है,

वह अपना हाथ ऊपर करो

बहू की सास और ननंद ने हाथ उठाया,

मगर बहू ने नहीं उठाया

गुरुजी ने बहू से पूछा -

क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहती?

बहू- बस ये दोनों चली जाएं तो,

मेरे लिए यहीं स्वर्ग बन जाएगा....

2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

देवर- आप बहुत सुंदर हो

भाभी- अच्छा

भाभी- और बताओ देवर जी क्या कर रहे हो?

देवर- पढ़ रहा हूं

भाभी- शाबास, क्या पढ़ रहे हो?

देवर- आपकी होने वाली देवरानी के मैसेज

देवर की बात सुनकर भाभी ने अपना सिर पकड़ लिया......

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik



बेटी- मां, मुझे मेरे कॉलेज के एक शिक्षक,

बहुत हैंडसम लगते हैं

मां- शिक्षक पिता समान होते हैं

बेटी- मां तुम हमेशा अपने बारें में सोचती हो.......







पप्पू iPhone 7 जेब में डालकर रास्ते

पर चल रहा था, कि तभी पैर फिसला और गिर पड़ा

तभी कुछ खटाक से टूटने की आवाज आई

पप्पू दिल थाम कर बोला- भगवान करे हड्डी टूटी हो.....

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik