जोक्स: गब्बर को लेकर मां ने बेटे से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe stock/Amar ujala







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मजेदार फनी चुटकुले: जिंदगी की भागदौड़ और रोजमर्रा की परेशानियों के बीच चेहरे पर तनाव नजर आना आम बात है। ऐसे में एक छोटा-सा जोक भी माहौल को खुशनुमा बना सकता है। हंसी न सिर्फ मन को हल्का करती है, बल्कि अपनों के साथ रिश्तों में भी मिठास घोलने का काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि हंसी सेहत के लिए बेहद जरूरी है।







मां, बेटे को सुलाते हुए बोली-

चुप होकर सो जा वर्ना गब्बर आ जाएगा

बेटा- पहले 1000 रुपये दो

मां- 1000 रुपये किस बात के?

बेटा- वर्ना में पापा को बता दूंगा कि रोज

रात को यहां गब्बर आता है.....







बेटा- पापा कहा हो आप?

पिता- ऑफिस हूं, बताओ क्या हुआ?

बेटा- कुछ नहीं वो पड़ोस वाली आंटी भाग गयी,

तो मम्मी ने बोला पापा से पूछो कि वो कहां हैं?

2 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

राजू- यार तेरी लाइफ में कोई लड़की क्यूं नहीं आती?

सुरेश- जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई,

खुशी ना जानें कहां दफन हो गई,

बहुत लिखी खुदा ने लोगों की तकदीर में मोहब्बत,

जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई......

3 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

चिंटू 10 दिन से अस्पताल में भर्ती था

डॉक्टर- तुम कल अपने परिवार वालों से मिल सकते हो?

चिंटू- लेकिन डॉक्टर साहब मेरे परिवार वाले तो सारे मर चुके हैं

डॉक्टर- मुझे मालूम है, तभी कह रहा हूं.....







राजू खून की कमी के चलते डॉक्टर के पास गया

डॉक्टर- अनार का जूस पिया करो, उससे खून बढ़ेगा

राजू 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास फिर आया और बोला-

डॉक्टर साहब 70 रुपये का गिलास पी कर मेरा 250 ग्राम ,

खून और सूख गया.....

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock