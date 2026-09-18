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जोक्स: गब्बर को लेकर मां ने बेटे से कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

Fri, 18 Sep 2026 04:54 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 18 Sep 2026 04:54 PM IST
सार

फनी जोक्स: चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए।

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Jokes in hindi mother son funny chutkule social media viral jokes and meems comedy jokes 2026
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe stock/Amar ujala

मजेदार फनी चुटकुले:  जिंदगी की भागदौड़ और रोजमर्रा की परेशानियों के बीच चेहरे पर तनाव नजर आना आम बात है। ऐसे में एक छोटा-सा जोक भी माहौल को खुशनुमा बना सकता है। हंसी न सिर्फ मन को हल्का करती है, बल्कि अपनों के साथ रिश्तों में भी मिठास घोलने का काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि हंसी सेहत के लिए बेहद जरूरी है।





मां, बेटे को सुलाते हुए बोली- 
चुप होकर सो जा वर्ना गब्बर आ जाएगा
बेटा- पहले 1000 रुपये दो
मां- 1000 रुपये किस बात के?
बेटा- वर्ना में पापा को बता दूंगा कि रोज
रात को यहां गब्बर आता है.....



बेटा- पापा कहा हो आप? 
पिता- ऑफिस हूं, बताओ क्या हुआ?
बेटा- कुछ नहीं वो पड़ोस वाली आंटी भाग गयी,
तो मम्मी ने बोला पापा से पूछो कि वो कहां हैं?
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जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock
राजू- यार तेरी लाइफ में कोई लड़की क्यूं नहीं आती?
सुरेश- जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई,
खुशी ना जानें कहां दफन हो गई,
बहुत लिखी खुदा ने लोगों की तकदीर में मोहब्बत,
जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई......
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जोक्स - फोटो : अमर उजाला
बेटा- पापा आप शराब मत पिया करो
पिता- पीने दे बेटा, साथ क्या लेकर जाना है?
बेटा- इसी तरह पीते रहे तो छोड़कर भी क्या जाओगे?



जोक्स: मरीज- आप बहुत किस्मत वाले हैं डॉक्टर️ साहब, वजह पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल


फनी चुटकुले: जब बॉस ने सेक्रेटरी को सुनाया जोक, पढ़कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी 
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
चिंटू 10 दिन से अस्पताल में भर्ती था
डॉक्टर- तुम कल अपने परिवार वालों से मिल सकते हो?
चिंटू- लेकिन डॉक्टर साहब मेरे परिवार वाले तो सारे मर चुके हैं
डॉक्टर- मुझे मालूम है, तभी कह रहा हूं.....



राजू खून की कमी के चलते डॉक्टर के पास गया
डॉक्टर- अनार का जूस पिया करो, उससे खून बढ़ेगा
राजू 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास फिर आया और बोला-
डॉक्टर साहब 70 रुपये का गिलास पी कर मेरा 250 ग्राम ,
खून और सूख गया.....
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
पति- तुम रोज मेरी पूजा करती, मुझे लड्डू खिलाती,
बड़ा मजा आता
पत्नी- हा, काश तुम गणपति होते, मैं रोज लड्डू खिलाती,
और हर साल विसर्जन करके नए गणपति घर लाती,
बड़ा मजा आता
पत्नी की बात सुनकर पति बेहोश.......



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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